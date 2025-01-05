批曾文生散播缺電恐懼 環團：北部新增建機組多於除役

協和四接環評案台電已經補件進環境部，預計最快農曆春節前將再開環評。台電董事長曾文生日前喊話，因近年北部除役機組較多，若無法及時新增電源將導致北東電網供電不足，期盼環評早日通過。守護外木山行動小組今天表示，北部近期雖有發電機組除役，但新增機組更多，曾文生應停止散播缺電恐懼。

守護外木山行動小組召集人王醒之今天指出，經濟部長郭智輝主張從菲律賓購綠電，可透過海纜送到台灣，認為相隔300公里不是問題；但距離更近的北西北東，為何無法輸電？電網若真有融通上限等問題，導致北西新增電源送不到北東，應先改善電網韌性，或就近在北東設置再生能源、儲能等分散式能源，而非一昧地用老舊的電源開發觀念興建集中式大型火力電廠。

王醒之指出，協和四接在緊鄰海軍威海營區（131艦隊）處設置大型儲氣槽，易成為敵軍攻擊標的，已經是北台灣國門的國安問題，不但影響我國能源安全、基隆城市安全，更衝擊基隆港未來營運。在這些重大問題未被公開釋疑前，不應以環評機制處理個別開發案的方式強行推動，應先依行政程序法舉辦聽證會回應社會疑慮；而公民團體主張的節能、綠能、能源管理、儲能等永續四能才是更符合國家利益的替代方案。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，北部近期雖有發電機組除役，但曾文生沒說的是，其實新增機組更多，大潭電廠7、8、9號機共計新增316.02萬瓩，超過核二2號機及協和3、4號機除役總和198.5萬瓩；國光、長生電廠均是更新擴建，除役後改建更大機組，裝置容量分別增加72萬瓩及30萬瓩，即使不含再生能源，北部近期新增燃氣火電，減去除役核火將淨增219.52萬瓩，顯無缺電問題。

蔡雅瀅批評，過去經濟部以北北基桃近1000萬人用電需求及協和除役等理由，不惜犧牲藻礁開發大潭三接，但如今為強推協和四接，又將北部一分為二，明明北部已新增大量電源，卻以電網瓶頸為由，要求北東也必須蓋大型火力電廠及接收站，相當不合理。