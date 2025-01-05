四接環評在即 公民團體喊話台電董事長：停止散播缺電恐嚇訊息

台電董事長曾文生說近年北部除役機組較多，盼「四接」環評早日通過，降低北東電網供電不足風險。守護外木山行動小組及台灣蠻野心足協會今早發出聲明，指北部新增燃氣火電，減去除役核火，淨增219.52萬瓩，顯無缺電問題，呼籲曾文生停止散播缺電恐懼。

台電規畫在目前的基隆港嘴外海域，興建四接卸收天然氣碼頭，環評數度卡關。台電提出四接環境影響評估報告書初稿，日前補交報告給環境部，依規定須在1個月內審查，預計最快農曆年前召開。

曾文生3日表示，近年北部除役機組較多，北東電網大部分電力都靠外援，且新電網建設不易，若無法及時新增電源，導致電網不平衡，北東電網恐面臨供電不足風險，盼環評早日通過。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，北部近期雖有發電機組除役，但其實新增機組更多。大潭電廠7、8、9號機共計新增316.02萬瓩，超過核二2號機及協和3、4號機除役總和198.5萬瓩。國光、長生電廠更新擴建，除役後改建更大機組，裝置容量分別增加72萬瓩及30萬瓩。可見不含再生能源，北部近期新增燃氣火電，減去除役核火，淨增219.52萬瓩，顯無缺電問題。

蔡雅瀅說，過去經濟部以「基北北桃（含北東、北西）」近1000萬人用電需求、協和發電廠除役等理由，不惜犧牲藻礁開發大潭三接。如今強推協和四接，質疑明明北部已新增大量電源，為何又將北部一分為二，並以電網瓶頸為由，要求北東也必須蓋大型火力電廠及接收站。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，先前經濟部長郭智輝主張從菲律賓購綠電，可透過海纜送到台灣，認為相隔300公里不是問題，距離更近的北西、北東為何無法輸電？電網若真有融通上限等問題，導致北西新增電源送不到北東，應先改善電網韌性，或就近在北東設置再生能源、儲能等分散式能源，而非一昧地用老舊的電源開發觀念興建集中式大型火力電廠。

王醒之指出，協和四接在緊鄰海軍威海營區（131艦隊），設置大型儲氣槽易成為敵軍攻擊標的，這是北台灣國門的國安問題，不但影響我國能源安全、基隆城市安全，更衝擊基隆港未來營運。這些重大問題未被公開釋疑前，不應以環評機制，處理個別開發案的方式強行推動，應先依行政程序法舉辦聽證會，回應社會疑慮。公民團體主張「四能（節能、綠能、能源管理、儲能）」，才是更符合國家利益的替代方案。