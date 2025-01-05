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每周一勢／去年Q3製造業固定資產增購年增26%
據經濟部統計，2024年第3季製造業國內固定資產增購(配合國民所得統計定義不含土地)4,624億元，年增26.6%，主因半導體廠積極擴充先進製程及高階封測產能，加以企業增加綠能及製程升級相關投資所致。
機械及雜項設備占76%最多
據經濟部統計，按固定資產型態分，2024年第3季製造業國內固定資產增購以機械及雜項設備增購占76.9%最多，年增28.9%；其次為房屋及營建工程占22.6%，年增20.5%。
電子零組件業增購3,011億元
據經濟部統計，就行業別觀察，2024年第3季製造業國內固定資產增購，以電子零組件業增購3,011億元，占製造業之65.1%居各業之冠，年增46.4%。機械設備業，增購100億元，年增26.6%，成長幅度居次。
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