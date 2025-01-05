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台灣168／去年11月景氣續亮黃紅燈

經濟日報／ 本報訊
經濟部統計處指出，11月零售業營業額為4,381億元，創歷年單月新高，年增1.8%。聯合報系資料照
經濟部統計處指出，11月零售業營業額為4,381億元，創歷年單月新高，年增1.8%。聯合報系資料照

國發會發布11月景氣燈號，續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈，景氣對策信號綜合判斷分數較10月增加2分，回升至34分，預期2025年我國經濟表現仍會維持溫和成長態勢。

前月零售業營業額創高

經濟部統計處指出，11月零售業營業額為4,381億元，創歷年單月新高，年增1.8%，主因受惠周年慶、雙11及黑色星期五檔期促銷，及搭配世界棒球12強賽事奪冠話題推出限定優惠活動，帶動便利商店年增6%、超級市場年增9.4%、量販店年增7.4%、百貨公司年增3.1%

去年勞動基金收益數寫紀錄

2024年勞動基金投資大豐收。截至2024年10月底勞動基金評價後收益數為 9,391億元，收益率14.96%，勞動基金運用局透露，2024年全年收益數及收益率都將創歷史新紀錄，收益數有機會達兆元。

工業、製造業生產指數優於預期

經濟部統計處23日發布11月工業生產指數為102.35，製造業生產指數102.69，分別年增10.29%、10.73%，表現優於預期。（聯合報系資料照）
經濟部統計處23日發布11月工業生產指數為102.35，製造業生產指數102.69，分別年增10.29%、10.73%，表現優於預期。（聯合報系資料照）

經濟部統計處23日發布11月工業生產指數為102.35，製造業生產指數102.69，分別年增10.29%、10.73%，表現優於預期，雙雙創歷年同月次高，呈連續第九個月正成長。經濟部並預期，在AI需求支撐下，2024年全年工業生產指數將創歷年第三高紀錄。

紅燈

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