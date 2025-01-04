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鼓勵半導體等大戶設儲能 時間電價新方案春節後上路

中央社／ 台北4日電
台電重新設計三段式時間電價費率、離峰時間長度，拉高尖離峰價差至7元，確保業者有足夠設置誘因，新方案預計農曆年後上路。聯合報系資料照
台電重新設計三段式時間電價費率、離峰時間長度，拉高尖離峰價差至7元，確保業者有足夠設置誘因，新方案預計農曆年後上路。聯合報系資料照

儲能成本昂貴，為鼓勵半導體、石化業等24小時用電大戶在廠內設置表後儲能，台電重新設計三段式時間電價費率、離峰時間長度，拉高尖離峰價差至7元，確保業者有足夠設置誘因，新方案預計農曆年後上路。

所謂表後儲能，通常是安裝在工廠廠區內，作為緊急備用電源，或者用以進行離尖峰用電管理節省電費，但在台灣尚未普及。

參考能源署資料，儲能設備每MWh建置成本約新台幣1250萬元，假設使用年限10年、充放電損失20%，儲能放電成本每度7.1元。也就是說，電價尖離峰價差需至少7、8元，業者才會願意投入建置。

為促進儲能市場健全發展，並因應夜尖峰挑戰，台電去年開始研議新電價方案，參考電動車時間電價，原先擬另設表後儲能專屬時間電價，經評估市場現況，改為整合現行高壓及特高壓用戶三段式時間電價。

新方案細節近期出爐，「非夏月」將新增尖峰時間，時間為下午3時到9時、每度9.9元，剩餘18小時皆為離峰時間、每度2.39元；「夏月」電價也有微調，尖峰時間調為10.20元、半尖峰時間調為6元、離峰時間調為2.61元。調整後，非夏月、夏月尖離峰價差均逾7.5元，超過儲能成本。

官員表示，用電大戶條款履行義務方式之一為設置儲能設備，考量現在工廠屋頂光電已裝得差不多，為了進一步鼓勵24小時用電工廠設置儲能，台電重新設計三段式時間電價，除可增加業者設置誘因，穩定廠內用電，台電也可受益於尖峰負載移轉。

台電評估，半導體、鋼鐵、石化等連續製程用電大戶適用新方案，雖不免影響電費收入，但移轉用電也有助降低台電投資電網、電廠成本，且工廠屋頂光電存下來亦可緩解饋線壓力，因此整體而言仍具成本效益。

新方案為自由選用，基於安全考量，將設定用戶契約容量作為儲能設備容量上限，且須另外裝設分表。

半導體 台電 電價

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