去年出口估增近一成 上月維持400億美元水準

財政部9日將公布2024年12月與全年出口統計。全球經濟平穩成長，人工智慧等新興應用商機持續發酵，再加上傳統外銷旺季加持，財政部預估，12月出口將會維持400億美元水準，金額將會落在417億至429億美元之間，年增4.5％至7.5％，全年出口也將來到9.4％至9.7％。

財政部上月公布11月出口410.9億美元，已連四個月站上400億美元水準，不僅優於預期、更是連13個月正成長。

財政部統計處長蔡美娜認為，12月可維持相同水準。由於全球通膨仍在降溫、AI帶動新一波產業變革依然加速開展，且我國半導體在地供應鏈完整，領導廠商具有產能跟先進製程的優勢，讓我國外銷動能持續受到支撐。

近一年進出口統計 圖／經濟日報提供

參考行政院主計總處11月底最新預測，她指出，去年出口值是逐季走高格局，上調第4季預測來到1,254億美元，這水準與史上最高值、也就是2023年第4季1,257億美元差距僅3億美元。

從主要貨品來看，人工智慧（AI）及科技新品商機持續熱絡，加上傳產貨類外銷普遍自低點回升，除礦產品出口較去年同期減少，餘均呈增勢，其中電子零組件、資通與視聽產品受惠於高效能運算、AI等應用需求熱絡，出口各增14.6％、11.7％。

傳產貨類方面，隨市況略有改善及比較基數偏低，塑橡膠及其製品、化學品分別年增9.1％、7.6％，基本金屬及其製品亦增4.1％。累計1至11月資通與視聽產品出口年增64.9％，與電子零組件併計增18.9％，合占總出口比重達六成五。

展望未來，財政部認為，地緣政治衝突、美中科技爭端等風險持續干擾全球經濟成長力道，海外產能過剩亦增添我國傳產貨品外銷壓力，惟隨各國通膨緩解，終端需求漸次提升，加以人工智慧等新興科技應用蓬勃發展，皆有助出口延續穩健成長之勢。