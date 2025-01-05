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AI+旺季助攻 12月及全年出口估正成長

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部九日將公布二○二四年十二月與全年出口統計。全球經濟平穩成長，人工智慧（AI）等新興應用商機持續發酵，再加上傳統外銷旺季加持，財政部預估，十二月出口將維持四百億美元水準，金額將會落在四百一十七億至四百二十九億美元之間，年增百分之四點五至七點五，全年出口也將來到百分之九點四至九點七。

財政部上月公布十一月出口四百一十點九億美元，已連四個月站上四百億美元水準，不僅優於預期、更是連十三個月正成長。財政部統計處長蔡美娜認為，十二月可維持相同水準。由於全球通膨仍在降溫、AI帶動新一波產業變革依然加速開展，且我國半導體在地供應鏈完整，領導廠商具有產能跟先進製程的優勢，讓我國外銷動能持續受到支撐。

參考行政院主計總處十一月底預測，她指出，今年出口值是逐季走高格局，上調第四季預測來到一千二百五十四億美元，這水準與史上最高值、二○二三年第四季一千二百五十七億美元差距僅三億美元。

AI及科技新品商機持續熱絡，加上傳產貨類外銷普遍自低點回升，除礦產品出口較去年同期減少，餘均呈增勢，其中電子零組件、資通與視聽產品受惠於高效能運算、AI等應用需求熱絡，出口各增百分之十四點六、十一點七。

傳產貨類方面，隨市況略有改善及比較基數偏低，塑橡膠及其製品、化學品分別年增百分之九點一、七點六，基本金屬及其製品亦增百分之四點一。累計一至十一月資通與視聽產品出口年增百分之六十四點九，與電子零組件併計增百分之十八點九，合占總出口比重達六成五。

展望未來，財政部認為，地緣政治衝突、美中科技爭端等風險持續干擾全球經濟成長力道，海外產能過剩亦增添我國傳產貨品外銷壓力，惟隨各國通膨緩解，終端需求漸次提升，加以人工智慧等新興科技應用蓬勃發展，國內半導體廠商又兼有先進製程及高階產能等優勢，均可望激勵相關產品出貨動能，有助出口延續成長。

上傳 半導體 通膨

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