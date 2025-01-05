減碳大限逼近 碳權篇／官方活絡市場 還須磨合期

臺灣碳交所做為我國碳交易重要平台，已陸續代購國外碳權、上架國內碳權，將我國碳交易帶入全新篇章，然而觀察銷售情況，首批上架的國內碳權買賣不如市場預期熱絡，面臨供需雙方都在觀望的瓶頸，如何活絡市場成為政府一大考驗，未來還須面對國際接軌挑戰。

截至2024年底，僅台北101上架的碳權順利出售30噸，是國內首批碳交易。賣不出去是因為定價太高？碳交所表示，首批掛牌價格在2,500元至4,000元左右，主要反映廠商投入減碳設備支出成本，由於碳交易市場剛成立，預料買賣雙方仍需更多時間磨合，才會達成價格共識。

碳交所指出，碳權（減量額度）交易主要可用於折抵碳費及環評增量抵換，長期具有一定交易需求。觀察環評增量抵換部分，由於環評增量抵換涉及各廠商擴廠評估及資本支出規劃，廠商需要時間進行整體規劃及評估。

若以折抵碳費部分，碳費乃以2025年排放量徵收，依2024年10月7日碳費審議委員會的決議，建議2030年碳費為1,200到1,800元。未來碳費隨時間變動，廠商初期多半採觀望態度。

氣候變遷署官員分析，國內碳定價剛起步，碳交易初期仍在試水溫，企業尚未完整盤點需求，也尚未仔細撥算盤去試算碳交易是否划算，可能對制度也並不熟悉，觀望氣氛濃厚。

產業界認為，目前國內碳交易是由環境部主責，但環境部並非傳統財經部會，與業界距離較遠，外界建議，國發會應承擔更多責任，例如針對碳交易等經濟誘因，應由國發會統籌主責。國發會表示，各部會目前各司其職，政府推動綠色成長與2050淨零轉型五大策略，啟動二次能源轉型，將在2030年前投入9,000億元預算。 (系列完)