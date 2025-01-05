減碳大限逼近 碳權篇／學者：制度應接地氣

2050淨零目標已經是全世界共識，台灣雖已啟動碳費、碳交易制度，但相較於先進國家仍有進步空間。台灣的碳交易制度何去何從？如何接軌國際？學者認為，愈在地、愈國際，台灣設計制度時應更接地氣，一味比照國際未必是最佳解方。

中經院能源與環境研究中心主任劉哲良指出，全球光是碳定價制度就多達70多種，有些是碳稅費、有些是碳交易，不少國家更是兩種制度並存，各個經濟體選擇的作法不一，台灣也應貼近「在地化」來考量設計。

他提到，台灣要如何與國際接軌，這個討論確實很多，但在這麼多樣態中，台灣究竟要對接哪一種、對於減碳才最有幫助、同時又要兼顧產業發展？恐怕仍有許多討論空間。