減碳大限逼近 碳權篇／企業買碳權 非減排萬靈丹

台灣啟動碳交易制度，專家多認為，對於碳權的概念要重新認識，實打實的減碳才是王道，企業在選擇購買碳權時，記得要停、看、聽，而不是一窩蜂跟著買。

KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠強調，「對於碳權的概念要重新認識」。購買碳權來抵減，永遠只是杯水車薪，真正從事減碳才是王道，政府必須對外說明、以正視聽，不要讓外界產生瘋買碳權商品的迷思。

黃正忠提醒，若不釐清這樣的迷思，讓外界認清碳權意義、了解減碳實質價值，他擔心未來台灣碳權投資糾紛、詐騙，或搞不清楚法規、誤判市場，甚至攪亂市場情況會愈來愈嚴重，甚至拖垮社會大眾對於減碳所應投入的關注。

黃正忠表示，以總量管制碳交易來說，是一種有錢出錢、有力出力的制度，無法實質減碳達到目標，才透過碳採購補足「減量」效果，但重要的前提是，在國家法規制度內，也就是所有遊戲規則都要設計好，才可進入所謂的碳信用額度。

資誠普華綠色科技公司董事李宗哲也認為，碳交易只是輔助工具與手段，企業最重要的還是應投入能源轉型、節能減碳，若經過努力仍無法達到目標，碳交易才是最終的短期手段，可以用來抵扣碳排放，是一種平衡工具。

對於未來台灣碳交易市場變化，黃正忠表示，當碳費費率較碳權定價更低時，企業購買碳權的意願就低，但隨著碳費逐年調升，未來「價格會決定遊戲規則」，此時企業對於碳權概念的釐清就更為重要。

安永氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲建議，中小企業應從碳費市場上看到機會，大企業在碳費市場上可取得「碳權」，但中小企業千萬別只跟著大企業一起想著要買碳權，同時也能趕緊把握機會向環境部、經濟部詢問，如何透過減碳得到減量額度，未來還能再賣給大企業抵減碳費。

勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文則說，碳交易作為企業管理碳費支出的工具，受到碳費管制之企業，可透過購買碳權抵減部分碳費，國內碳權扣抵上限為10％，國外碳權則為5％，其他未受管制的企業則可在具有減排成效並取得減碳額度後，透過出售碳權獲利，碳交易在企業碳管理策略藍圖中，有其重要性。