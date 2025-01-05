減碳大限逼近 碳權篇／雙管齊下防漂綠

各國宣示2050淨零碳排後，碳中和、碳權等綠色專有名詞隨之問世，但隨著碳有價制度建立，「漂綠」也成市場話題。如何防止漂綠？台灣在金管會提出「金融機構防漂綠參考指引」後，環境部也提出「企業宣告碳中和指引」，從制度面、實務面雙管齊下。

一般常見的漂綠行為包括未經相關查驗機構認證、未經過碳盤查就宣稱達到碳中和，或是以未經驗證的碳權或相關額度作為碳中和抵換。過去也曾有透過碳交易取得的碳權，被視為品質不佳、而被質疑漂綠。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，在國際上常見到的進階漂綠行為，還有企業提出碳中和計畫之後，在未達到實際減量標準前，已宣稱達成碳中和。

舉例來說，企業興建某商辦大樓規劃在營運後十年達到碳中和，在這樣的前提下，不能在大樓起始招商時就「提前」自稱為「碳中和大樓」。

他指出，世界經濟論壇也提到，國際某些企業在眾多排放源中僅少數達碳中和，就誇大宣稱全產線達到零碳，這也是目前世界各國嚴加禁止的行為，甚至有些企業沒有展開實質減碳，而是大量收購便宜碳權抵換，再宣稱已經達到全產品碳中和，更是拖累減碳腳步。

環境部在「企業宣告碳中和指引」，以「減量優先、抵換補充」為碳中和精神，無論組織、產品、服務、甚至活動宣告為碳中和前，應完整揭露盤查、減量、抵換資訊，遵循八項須公開揭露的「硬指標」，包括碳中和主體邊界、宣告對應期間；產品與服務種類與數量；設定碳中和路徑與理由；溫室氣體排放量計算方式；執行移除量的措施與量化結果；抵換碳排與占比；碳權抵換詳細資料；碳權註銷情況。

宣告碳中和指引主要作為執行碳中和者自願依循的指引，未有罰則或強制性規定。但相關行為仍應受其他強制性法規約束，如涉不實廣告可以公平交易法相關規定處罰；若涉溫室氣體排放量盤查、溫室氣體減量額度交易移轉與註銷等相關行為，也應遵循各相關法令規範辦理。