減碳大限逼近 碳權篇／企業仍觀望 碳交易缺三帖藥方

臺灣碳權交易所成立後，陸續上架國內外碳權，不過買氣不算熱絡，業界分析，碳權需求方觀望、供給方惜售，市場難活絡，還缺三帖藥方：充足的碳權來源、接軌國際、創新交易。

碳交所表示，經環境部核可碳權仍有約1,800萬噸，都是市場潛在活水；環境部表示，未來將朝總量管制方向邁進，接軌國際，為國家減碳突圍。

跨境交易敲定 牽動政策走向

2024年11月剛落幕的第29屆聯合國氣候峰會（COP29）中，達成一項重要決議，將啟動由聯合國排放規則所管理數十億美元的全球碳交易市場，富裕國可資助發展中國家減碳，並購買碳權，進一步落實巴黎協定第6.4條。

然而，這項決議有許多未知數，有國家擔憂，全球碳交易市場缺乏透明審查機制，民間團體對COP29火速通過這項提案，也擔憂缺乏完整考量。目前，除了大方向指引，尚未有更多細節，未來如何牽動國內碳交易制度變化值得關注。

碳交所成立後，率先代購國外碳權，吸引不少業者參與，然而這只是前菜，真正重要的主餐是國內「自產自銷」的碳權，2024年10月初上線後，包括奇美實業、中鋼、台北101等共六專案、約6,080噸碳權上架，不過最後乏人問津，在公開銷售期結束後，多數案件已經下架。

圖／經濟日報提供

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碳交易難以活絡的關鍵之一，國內的碳權供給仍在初步階段，雖然環境部已核可的國內碳權仍有1,800萬噸活水，但企業惜售，導致進入市場的案件仍少。

環境部表示，在氣候法三讀通過後，已經緊鑼密鼓召開減碳方法學的審查，充實企業取得碳權的各項專案，也增加不少森林碳匯方案，未來將會有更多碳權來源，為市場增添活水。

其次，產業界期待接軌國際。目前國內採行的是自願減量的碳交易制度，未來將邁向總量管制碳交易，也就是對事業排碳訂出總量天花板，且逐年降低，藉由市場交易碳權，鼓勵企業自主減碳。環境部長彭啟明已對外宣示，希望能在2028年讓台灣走向總量管制碳交易。

未來採取總量管制，台灣碳交易不再閉門造車，由於與歐盟碳排放交易系統（EU ETS）作法類似，可望與國際碳交易市場接軌，對碳市場是一大利多。

買賣協議交易 有望成新選擇

最後，國內碳交易除了定價交易，還有拍賣、協議交易等共三種交易方式，以協議交易來說，由買賣雙方合意議定價格，也許未來可能成為業者的新選擇，為手中的碳權找到價格漂亮的買方。

碳交所指出，環境部已核可的國內碳權尚有1,800多萬噸，未經使用註銷部分都是潛在可上架商品，後續是否會有新上架商品，要由廠商自行評估。

環境部統計，已註冊通過的抵換專案（碳權專案）共95案，已核發碳權超過2,600萬噸，部分已註銷使用，剩下約1,800萬噸左右，是目前可望進入碳交易市場的主力。