立疆出脫桃科地母公司進補 市府：SRF電廠資格自然消失

桃園市政府兩度廢除3家固態再生燃料（SRF）發電廠進桃園科技工業園區的許可，業者兩度向經濟部訴願都勝訴，其中立疆開發公司上個月出售原本要蓋電廠及聚合其他產業的8公頃土地。市府經發局表示此舉等於自然消失蓋電廠的資格。

至於另外兩家臺灣立方、可寧衛因為兩年前就開工，仍按期程施工，是不是會再遭市政府第3次廢除入園許可？市府強調，經濟部去年初收回推薦3家公司進桃科的推薦函以後，入園的必要條件就不存在了，市府才會廢除許可，否則就變成違反程序正義；經濟部一開始就說地方政府有權決定，卻一再撤銷市府的處分，讓人不能理解。

市府人員透露，基於維護程度正義，第3次廢除入園許可在所難免，但這次會等環境部訂定的SRF管理辦法出爐，環境部原訂去年底要公布，但是還沒看到，市府到時候會依據中央的管理辦法，除了第3次廢除許可也會做出一體適用的相關限制，不排除減少SRF廠的廢氣排放量，等於限縮發電量。

經發局說明，所有發電廠原先獲得市府入園許可時，都有廢氣等相關排放量許可，日後運作時要取得環保局固定汙染源排放許可，這個許可就是依據原先市府核准的排放許可量，預估環境部公布管理標準時，排放量都會被限縮。

市府表示，立疆是3家當初取得入園許可唯一還未申請建照的公司，也就是未動工，市府兩度取消3家入園許可時，包括立疆都向經濟部提訴願。經濟部站在業者這邊，兩度受理業者訴願都撤銷市府的處分，這段期間，在立疆母公司日勝生集團宣布退出、賣地前，市場上就傳出立疆要出脫在桃科8公頃全部的土地。果然日勝生是上市公司，上個月6日代子公司立疆開發公告，宣布出脫桃科約8公頃的土地，賣給台新人壽總價53.67億元，處分利益高達35億元，為母公日勝生挹注每股逾3.5元。

市府和地方人士表示，立疆是桃科一期最後一塊土地，二期也沒地可賣，面對桃園工業用地資源稀有，8公頃地要用更高價找買價沒問題。