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勞保投保上限調整加劇財務負擔 學者看法分歧

中央社／ 台北4日電

勞保投保薪資上限超過8年未調整，逾300萬人未來面臨「高薪低報」，勞動部認為提高上限會加重勞保財務負擔，但學者持不同看法，認為可採累退方式降低高薪者給付率等。

雇主替勞工投保勞保時須依照勞保投保薪資分級表投保在對應的薪資級距，但目前分級表最高級距僅到新台幣4萬5800元，即便勞工每月薪資超越最高級距，也只能投保在4萬5800元，並以此金額作為計算各種給付的基礎，包含老年給付。

根據勞保局統計，目前投保在最高級距者已達313萬人、占總投保人數32%，未來將卡在勞保天花板面臨「高薪低報」；投保薪資上限已逾8年未調整，但是否要打開天花板，勞動部表示，須通盤考量勞保財務負擔，必須再研議。

勞保投保上限是否應該調高，台北商業大學財稅系教授黃耀輝告訴中央社記者，「投保薪資上限早就該提高了」，現在許多勞工都還是用4萬5800元這個上限來投保勞保，導致退休時領取的老年給付每月都不到新台幣3萬元，影響退休生活。

黃耀輝說，在勞保費率不變情況下，投保薪資上限調高後就像強迫儲蓄一樣，繳的保費多、退休給付也會變多，「勞動部如果一直將問題延後，勞保問題永遠無解」。

黃耀輝指出，現今勞保制度不僅只是基金可能用罄的擔憂而已，還包含給付勞工的金額其實不夠支應退休基本需要，如果擔心會造成勞保負擔，可以採累退給付設計，現在勞保虧損主要是因為繳得少、領得多，建議可以嘗試調高投保薪資上限，但讓投保高級距者的所得替代率稍微低一點，避免加重勞保財務負擔。

不過，台大財金系教授張森林表示，勞保現在連平衡費率都達不到，若打開天花板會加劇勞保財務負擔，他以商業保險比擬，若一張保單已經虧損，最好的方式就是增加保費，但勞保精算報告顯示，要達平衡費率必須要16%至18%。

張森林表示，在勞保財務急迫狀況下，要調高分級表上限，應該先務實討論費率是否提高、採計年間要拉長，各項綜合考慮。

勞保費 投保薪資 財務

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