興達電廠新機組明年全數上線 未來直供南科拚穩供電

AI浪潮引爆電力需求，台電推動興達電廠燃氣複循環機組新建工程，新1號機最快2月10日加入供電，其餘2部機預計明年底前全數上線，屆時每年貢獻逾217億度電力，未來更將拉線直供南科，增加科學園區供電裕度。

AI電力需求可觀，台積電也在南部陸續設廠，因應用電成長需求與淨零目標，台電正推動興達電廠燃氣複循環機組新建工程，總經費約新台幣1168億元，3部新機組總裝置容量達390萬瓩，自2020年12月起動工，截至去年底工程進度已超過8成。

台電董事長曾文生表示，興達電廠目前4部燃煤機組冬天全部停機，依照環評規定，3、4號機備轉率8%以下才可啟動，1、2號機也已轉成緊備機組。

他指出，新1號機自去年9月點火加入發電陣線，目前正如火如茶進行試運轉測試，目標2月10日可接受調度，接續邁入商轉，正式上線後可望年增逾70億度低碳電力；新2、3號機現正進行機械儀電安裝作業。

台電補充，新2、3號機分別預計在今、明年11月可開始接受調度，屆時這3部新燃氣機組每年可增加217億1805萬度電力。

待新機組完工，曾文生表示，未來會從興達電廠拉線直到南科，穩定負載中心，增加南科供電裕度，也會評估機組狀況再進行後續規劃，讓興達電廠成為台南、台灣重要的穩定供電基地。

台電考量電力集中在主要幹線輸送存在諸多風險，為避免303大停電事故重演，端出10年強化電網韌性建設計畫，主力為「分散工程」，一大重點即是透過「電廠直供園區」降低電網集中風險。

根據台電規劃，5大電廠配對7大園區包含通霄電廠直接供電給竹科，台中電廠直供中科，興達電廠直供南科、橋科，大潭電廠直供新北產業園區、桃園工業區，以及大林電廠直供楠梓產業園區，合計共將設置33條直供園區輸電線路，總量達14.5GW ，全數完成後，相當於全台1/3電力直送用電大戶。

其中，興達電廠到南科、台中電廠到中科工程有望在2032年完成，變數在路權取得順利程度。