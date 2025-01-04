快訊

咖啡沒喝就先殺紅眼 關鍵在綠營憂韓國瑜「做不了主」

冬天愛吃鍋胃不適？它是元兇 醫曝「1用餐習慣」恐重複感染

綠打憲法戰+公投綁罷免組合拳 藍能保住國會多數？

興達電廠新機組明年全數上線 未來直供南科拚穩供電

中央社／ 台北4日電
台電興達電廠。中央社
台電興達電廠。中央社

AI浪潮引爆電力需求，台電推動興達電廠燃氣複循環機組新建工程，新1號機最快2月10日加入供電，其餘2部機預計明年底前全數上線，屆時每年貢獻逾217億度電力，未來更將拉線直供南科，增加科學園區供電裕度。

AI電力需求可觀，台積電也在南部陸續設廠，因應用電成長需求與淨零目標，台電正推動興達電廠燃氣複循環機組新建工程，總經費約新台幣1168億元，3部新機組總裝置容量達390萬瓩，自2020年12月起動工，截至去年底工程進度已超過8成。

台電董事長曾文生表示，興達電廠目前4部燃煤機組冬天全部停機，依照環評規定，3、4號機備轉率8%以下才可啟動，1、2號機也已轉成緊備機組。

他指出，新1號機自去年9月點火加入發電陣線，目前正如火如茶進行試運轉測試，目標2月10日可接受調度，接續邁入商轉，正式上線後可望年增逾70億度低碳電力；新2、3號機現正進行機械儀電安裝作業。

台電補充，新2、3號機分別預計在今、明年11月可開始接受調度，屆時這3部新燃氣機組每年可增加217億1805萬度電力。

待新機組完工，曾文生表示，未來會從興達電廠拉線直到南科，穩定負載中心，增加南科供電裕度，也會評估機組狀況再進行後續規劃，讓興達電廠成為台南、台灣重要的穩定供電基地。

台電考量電力集中在主要幹線輸送存在諸多風險，為避免303大停電事故重演，端出10年強化電網韌性建設計畫，主力為「分散工程」，一大重點即是透過「電廠直供園區」降低電網集中風險。

根據台電規劃，5大電廠配對7大園區包含通霄電廠直接供電給竹科，台中電廠直供中科，興達電廠直供南科、橋科，大潭電廠直供新北產業園區、桃園工業區，以及大林電廠直供楠梓產業園區，合計共將設置33條直供園區輸電線路，總量達14.5GW ，全數完成後，相當於全台1/3電力直送用電大戶。

其中，興達電廠到南科、台中電廠到中科工程有望在2032年完成，變數在路權取得順利程度。

供電 台電 興達電廠

延伸閱讀

用電大戶門檻 維持5千瓩

經濟部公告 綠能業者須承擔備用容量

興達電廠化身「飛鳥電廠」保育飛禽成群棲息

四接環評農曆年前排審 台電：需要快點過以改建協和電廠 平衡北部供電

相關新聞

綠能業備用容量新規改定額 台電首季推產品滿足需求

經濟部近期將正式公告「備用供電容量管理辦法」，綠能業者各年度備用容量義務改為一定比例，以利財務評估；其中，太陽光電業者3...

【重磅快評】「綠電好市多」看似好生意 中鋼工會為何擔心被推入錢坑

曾幾何時，綠電、綠能竟成負面代名詞。在經濟部主導下，中鋼成立泛公股綠電平台--台灣智慧電能公司（簡稱台智電），近日引起中...

興達電廠新機組明年全數上線 未來直供南科拚穩供電

AI浪潮引爆電力需求，台電推動興達電廠燃氣複循環機組新建工程，新1號機最快2月10日加入供電，其餘2部機預計明年底前全數...

CES聚焦三重點 AI再進化同時...新科技量子世界已降臨

2025 CES（美國消費電子展）美西時間1月7日登場，外界聚焦AI（人工智慧）技術的再進化、智慧汽車生態鏈，輝達執行長黃仁勳的主題演講內容成為外界矚目焦點。不過，比起AI，量子電腦新技術更首度提上CES研討進程，而當新科技用電量愈來愈大，傳統能源已難以負荷時，能源轉型也成為今年CES另外一項關注焦點。

台智電將增資 入股公司逾10家

經濟部昨天指出，泛公股綠電售電平台「台灣智慧電能公司」（台智電）四月底前將增資至二十億元，且會有十至十二家公司入股，泛公...

用電大戶門檻 維持5千瓩

經濟部啟動檢討用電大戶門檻，昨天宣布不調整，主因為去年已經歷兩次電價調漲，且今年起開徵碳費，都會直接影響到用電大戶的產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。