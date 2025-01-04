【重磅快評】「綠電好市多」看似好生意 中鋼工會為何擔心被推入錢坑

曾幾何時，綠電、綠能竟成負面代名詞。在經濟部主導下，中鋼成立泛公股綠電平台--台灣智慧電能公司（簡稱台智電），近日引起中鋼集團總工會質疑，擔心重蹈先前投資興達海基的覆轍，又被推入另一個錢坑。為何中鋼工會對這個經濟部口中形容的「綠電好市多」抱持這麼大的疑慮？

工會的憂慮不是沒有道理。因為之前在政策的要求下，中鋼2018年轉投資成立興達海洋基礎公司（興達海基），興達海基資本額為新台幣34.21億元，負責水下基礎建設，被視為離岸風電國產化指標廠商。結果因風機快速往大型化演變，興達港水深難以運送超大型風機所需的水下基礎，造成已經虧掉2個股本。並傳出興達海基將於農曆春節後熄燈。經濟部還在去年底證實，中鋼有意規劃興達海基的轉型計畫，且擬買下興達海基所有股份，引起中鋼集團總工會不滿。

中鋼投資興達海基結果十分慘烈，而中鋼的鋼鐵本業因受到大陸低價傾銷已經夠慘，股價跌到一字頭，昨日僅以19元作收，百萬股民哀鴻遍野，難怪工會在這時候火氣特別大，擔心中鋼成了綠能替死鬼。

為什麼曾經是賺錢代名詞的綠電、綠能，現在似乎眾人避之唯恐不及？賠錢的生意沒人做，如果綠電是門好生意的話，中鋼急著投資都來不及，怎麼工會還急得跳腳？

簡單來說，台智電是團購綠電後再分小包裝加價出售，中鋼是發起公司。目前資本額2千萬元，中鋼出資1千萬元。在工會反彈之後，經濟部昨日緊急滅火，表示台智電4月底將再增資至20億元，會有10至12家公司入股，屆時中鋼股權將降低至12.5%。甚至隨著泛公股及民間企業加入，中鋼持股會被稀釋到只剩7.5%。工會的確不用太擔心會虧錢，或是即使虧也是小虧。

而且其實中鋼是排碳大戶，本身有綠電需求，成為綠電平台股東之後，能預先將所需綠電額度圈存起來，未嘗不是件好事。不過，中鋼這項投資不是完全沒有風險，一來除了少數必須符合國外大廠要求，必須買綠電的大型企業之外，國內多數企業在購買綠電方面仍然抱持觀望態度；其次，在綠電經過分包裝成短天期的情況下，價格可能上漲，買家是否願意埋單也是一個問題。萬一賣的價格不好，台智電就得承擔先買後賣、高買低賣的風險，綠電平台仍有可能虧錢，因此在做企業綠電需求調查的時候，必須更加精準。

中鋼工會心存疑慮，不能說杞人憂天，何況中鋼當年配合政策，轉投資成立興達海基，應該也以為萬無一失。有了前車之鑑，工會難怪會擔心奉政策之命，又掉入另一個錢坑。這也反映公股事業動輒配合政府，雖有其政策使命，卻得自行承擔風險的無奈。中鋼同時也是上市公司，要考慮百萬股民及員工看著公司虧錢，股價直直落的心痛。