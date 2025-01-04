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綠能業備用容量新規改定額 台電首季推產品滿足需求

中央社／ 台北4日電
台電。聯合報系資料照
台電。聯合報系資料照

經濟部近期將正式公告「備用供電容量管理辦法」，綠能業者各年度備用容量義務改為一定比例，以利財務評估；其中，太陽光電業者3.3%、離岸風電10%、地熱15%，並開放向台電採購，台電預計第一季推出各類產品。

經濟部去年9月預告「備用供電容量管理辦法」修正草案，考量過去綠能業者各年度備用容量義務不一，不利業者評估未來成本，未來將改為一定比例，並開放業者向台電採購，以滿足其義務量。

能源署官員表示，修正草案備用供電容量的計算是以整年度為計算週期，但考量實務上業者可能於年度中併網轉供，不足一整個年度，所以於公告時將參採業者建言，微調備用供電容量算式以全年每月數額的平均計算其義務量，預計近期正式公告。

官員說明，這次修訂主要是簡化備用容量計算公式，義務者應備供電容量等於其轉供容量乘上一固定比例。

之所以有此修正，官員解釋，舊制是以全年用電最高峰當下供電比例，通常是規模大風場、光電案有出力，小綠電案場則無，曾發生機組在用電尖峰日大修賺到、而不用負擔義務狀況，造成投資成本難推估，因此改採定額，以便業者進行財務模型評估。

同時，考量公平性，因此改為所有再生能源業者（包含售電業）都須接受規範，若未達成義務，需罰新台幣150到1500萬元。

官員表示，新規比例是依照全年等效發電時數計算而成，離岸風電義務為轉供容量的10%，陸域風電為6.7%、太陽光電為3.3%、小水力為10%，一般廢棄物及一般事業廢棄物等直接利用或經處理所產生的能源為15%，生質能、地熱均為15%（2031年底前完工併網者為10%）。

舉例來說，一個轉供500MW的離岸風場應準備10%、即50MW的備用供電容量。

至於備用供電容量必須為可調度資源，包含火力、儲能、需量反應等，不列入再生能源，並開放向台電採購，台電預計第一季推出各種類型、金額產品。

供電 台電 太陽光電

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