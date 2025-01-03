大南方新矽谷啟動 總統：打造人工智慧島

賴清德總統昨（3）日赴台南出席「大南方新矽谷」推動方案暨「AI創新應用大樓」招商啟動典禮時表示，希望將台灣打造為人工智慧島，逐步達成均衡台灣、韌性台灣、健康台灣等目標。

身為地主的台南市長黃偉哲指出，南科園區內已匯聚台積電、聯電等半導體領頭羊，以及荷商ASML、美商Lam Research、日商TEL及Ebara等國際半導體設備廠巨頭進駐，將使台南成為全球AI晶片供應鏈的重要樞紐。

「面對極權主義威脅，產業得靠半導體及AI，打造台灣韌性。」賴總統表示，過去他擔任台南市長時期，即著手推動沙崙智慧綠能科學城，如今台灣在AI產業發展上，正好符合天時、地利、人和。

賴總統指出，「天時」是全球進入全面智慧化，「地利」是台灣半導體及人工智慧等產業、相關協力工業相當健全，而「人和」指的是包括輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰、美超微執行長梁見後等企業家都是台灣人，更精準說「都是南部人」，賴總統說，天時、地利、人和是台灣打造人工智慧島重要的力量。

黃偉哲盼沙崙打造成為台灣AI重鎮，成為南方新矽谷指日可待。