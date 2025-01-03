用電大戶門檻 2026再檢討…維持5,000瓩以上現行標準

現行再生能源發展條例「用電大戶條款」，明定契約容量5,000瓩以上之電力用戶須建置10%綠電，該條款每兩年檢討一次，經濟部昨（3）日宣布，考量去年兩波調漲工業電價、以及自今年起開徵碳費，為避免增加企業負擔，仍維持現行5,000瓩以上用電大戶的門檻。

為引導企業善盡社會責任並期接軌綠色供應鏈國際趨勢，自2020年訂定用電大戶條款，明定契約容量5,000瓩以上之電力用戶應設置10%再生能源發電設備、儲能設備或購買綠電及憑證。目前有500家電號、總歸戶為300多家公司。

經濟部表示，「用電大戶」門檻及建置10%綠電，每兩年檢討一次，經濟部表示，下次檢討是2026年，屆時會再跟業界溝通討論，預計2026年底公布檢討結果，2027年適用。

環團期待用電大戶門檻下調，不過經濟部昨日表示，仍維持原門檻。

經濟部能源署表示，2024年兩次電價調整，上半年調漲各類用電平均電價約11%、下半年再調漲產業用電電價約12.5%，且2025年度起正式開徵碳費等因素，現階段用電大戶皆為規範對象且落實使用者付費及公平原則，經審慎衡酌產業發展環境、產業競爭力及企業善盡社會責任，檢討後維持現行用電大戶納管門檻規範。

經濟部能源署表示，現階段用電大戶義務履行方式，主要以購買再生能源電力及憑證最多（495.0 MW），其次為設置再生能源發電設備（196.3 MW）、設置儲能設備（5.2 MW）再次之，已活絡約0.7 GW再生能源交易市場。

能源署官員表示，目前已履行用電大戶建置綠電義務，72%購買綠電憑證，28%是自建綠電。

官員表示，仍有二至三成、近百家企業仍未達成，2026年是最後期限，若未完成建置再生能源設備、儲能設備或購買綠電憑證，最後就是繳交代金。