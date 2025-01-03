經部反駁綠電平台錢坑說 台智電運作兩年內損益兩平

經濟部昨（3）日表示，泛官股綠電售電平台「台灣智慧電能公司」（台智電）將由泛官股及六家民間企業公司、共約十至12家股東組成。民間股東部分，除了日月光（3711）、東和鋼鐵、長春石化、台達電之外，預計聯電、中美晶也會加入。台智電現首波掌握500MW綠電需求，並已與3-1期、3-2期離岸風電開發商展開接洽。

而泛官股中鋼轉投資台智電引發「填錢坑」風波，中鋼昨日發布重訊澄清並無「統購5,500億元綠電」說法，強調每年依照持股比例（12.5%）自台智電獲配之綠電量僅約1億度，以每度5.5元計算，換算約5.5億元/年，此數量仍少於2030年中鋼集團所需的綠電量（5億度），需要再從其他管道補實綠電。

經濟部對「台灣智慧電能公司」之規畫

經濟部表示，台智電是公司性質，團購後分包加價銷售綠電，不會賠錢，配合離岸風電3-1、3-2併網時間，平台將於2028、2029年開始售電，兩年內即可損益兩平。

經濟部表示，台智電的泛官股股權比民股多一些，現規畫由經濟部標準檢驗局長陳怡鈴擔任代理董事長、資本額為20億元，並預計今年3月泛官股入股案能在董事會通過。

據了解，泛官股部分，中鋼出資1,000萬元、耀華玻璃500萬元、創新工業技術移轉公司500萬元，皆已入股，實收資本額2,000萬元。未來中油也將加入，現經濟部也接觸中華電、高鐵公司、台鐵等泛官股。

經濟部表示，原規畫中鋼占台智電持股比例約12.5%，隨著泛官股及民間企業加入，持股比例約會再下降至7.5%。惟中鋼經營團隊表達將向工會溝通，爭取中鋼維持原比例。

經濟部強調，台智電就是扮演綠電大盤商性質，大股東雖有優先購買一定比例綠電，但不能全包，只能是補充性質。台智電將設計出不同年期、小包、遠期契約等產品，例如，最小包的綠電初步規畫5MW，年期十至15年，因不同產品，也會不同售價，原則上不是台智電虧錢，但讓國內企業可以接受。

經濟部表示，台智電首波已首波掌握500MW需求，多為大型企業。包括蘋果供應鏈也有接觸，但中小企業對於綠電採購觀念與能力仍待培養，待第二波再掌握中小企業綠電需求。

經濟部表示，台智電已經與3-2期CIP、法國再生電力、森崴，以及3-1期、3-2期的風睿等洽談風場。