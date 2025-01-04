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SRF燃料空汙法規加嚴 最高罰2千萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
環境部加嚴SRF污染排放標準，全面提升監測與檢測的強度。聯合報系資料照片
環境部加嚴SRF污染排放標準，全面提升監測與檢測的強度。聯合報系資料照片

固體再生燃料（SRF）引發空汙爭議，環境部日前針對SRF及廢棄物再利用燃料的使用修訂六項法規，不僅加嚴燃料使用排放標準，未來只要鍋爐混燒SRF或其他原木、漿紙汙泥等燃料，排放標準比照最嚴格的大型焚化爐排放標準，違者最重可處兩千萬元罰鍰。

環境部公告六項SRF等燃料相關空汙法規，包括強化燃料混燒比例及成分標準、鍋爐空氣汙染物排放標準、固定汙染源連續自動監測及申報相關規定等，透過強化汙染防制設備要求，並加嚴汙染排放標準，全面提升監測與檢測的強度來降低空汙。

此次修訂有四大重點，包括接軌源頭成分標準，統一固態生質燃料、SRF及廢棄物再利用燃料成分標準；強化製程設備管理，明列各類燃料使用對象及高規格要求應裝設的空汙防制設備；加嚴燃料使用排放標準，接軌歐盟等國際排放規定，新增重金屬與戴奧辛排放標準及排氣含氧基準。

此外，也要求受連續自動監測列管的SRF等燃料使用廠增測戴奧辛指標物種，並定期執行排放管道汙染檢測，而未來只要鍋爐混燒SRF或其他原木、漿紙汙泥等燃料，排放標準比照最嚴格的大型焚化爐排放標準，既存鍋爐或汙染源加裝防制設備及排放標準設有緩衝期至明年生效，新設鍋爐須符合新標準。

廢棄物 焚化爐 環境部

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