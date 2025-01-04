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用電大戶門檻 維持5千瓩

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
用電大戶示意圖／聯合報系資料照片
用電大戶示意圖／聯合報系資料照片

經濟部啟動檢討用電大戶門檻，昨天宣布不調整，主因為去年已經歷兩次電價調漲，且今年起開徵碳費，都會直接影響到用電大戶的產業競爭力，因此檢討後，決定維持現行五千瓩以上的用戶是用電大戶的門檻規範，但仍應依規定設置再生能源發電設備、儲能設備，或購買綠電憑證。

另針對「備用供電容量管理辦法」部分，經濟部昨指出，將簡化備用容量計算公式、明定備用供電容量須為可接受調度的資源，以及義務者可向台電購買備用供電容量，台電預計第一季推出相關產品，修正內容預計二周內正式公告。

能源署組長陳崇憲說，維持用電大戶門檻原因，是因去年上半年各類用電已經平均調漲十一％，下半年產業用電平均調漲十二點五％，再加上開徵碳費在即，考量產業負擔及競爭力，檢討後維持現行門檻，下次啟動檢討時間為二○二六年。

能源署說，現階段用電大戶義務履行方式，主要以購買再生能源電力及憑證最多（四九五點○ＭＷ），其次為設置再生能源發電設備（一九六點三ＭＷ）、設置儲能設備（五點二ＭＷ）再次之，已活絡約○點七ＧＷ再生能源交易市場。

能源署官員指出，台灣是出口為主的科技業大國，用電大戶皆已參與國際綠電相關組織如ＲＥ一百等，而綠電已成為科技業國際競爭力要素之一，將持續輔導用電大戶完成義務履行，並於明年啟動後續檢討作業。

另外，能源署組長夏峪泉表示，義務者應準備多少備用供電容量的計算方式，是以轉供容量乘上一個固定比率，太陽光電的備用供電容量比率是三點三％、陸域風力六點七％、離岸風力十％、小水力十％、國內一般廢棄物及一般事業廢棄物十五％、生質能十五％、地熱能十五％。各再生能源類別的比率，按照「全年等效發電時間」計算。

同時，義務者籌措備用供電容量的方式，除了自建設備、向其他業者購買之外，新增可向台電購買，無須再經由管制機關同意，台電相關商品還在規畫中，預計第一季可推出。

供電 再生能源 台電

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