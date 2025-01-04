台智電將增資 入股公司逾10家

經濟部昨天指出，泛公股綠電售電平台「台灣智慧電能公司」（台智電）四月底前將增資至二十億元，且會有十至十二家公司入股，泛公股與民股持股比率各半，民間股東除日前提及的日月光、東和鋼鐵、長春石化、台達電外，還將有聯電、中美晶加入；六月底前將與離岸風電三─一、三─二期風場簽買賣合約，第一波準備團購五百ＭＷ（百萬瓦）。

中鋼集團總工會抗議中鋼投資綠台智電，痛批投資綠電平台是假，因為離岸風電融資困難，經濟部才逼迫中鋼作買方擔保者進場。但經濟部昨日回應，台智電是團購綠電後再分小包裝加價出售，中鋼只是發起公司，投資一千萬元，「這樣的公司怎麼會虧錢」。

經濟部表示，增資至二十億元時，會有十至十二家公司入股，據了解，泛公股的股東名單，還將有經濟部所屬的中油、中鋼、耀華，還可能有交通部旗下的高鐵、中華電信，工研院轉投資的ＩＴＩＣ（創新工業技術移轉公司）；民間股東有日月光、東和鋼鐵、長春石化、台達電、聯電、中美晶。國發基金可能也有興趣。

至於董事長人選，民間公司入股後，將由標準局長陳怡鈴代理半年至一年，以凸顯台智電的半官方性質，泛公股持股比率控制五十一至五十二％，民股持股比率為四十八至四十九％。

經濟部表示，企業採購離岸風電的門檻很高，設立台智電的目的就是協助企業順利取得綠電。中鋼目前只是發起人，台智電目前資本額二千萬元，中鋼出資一千萬元，耀華出資五百萬元、ＩＴＩＣ出資五百萬元，未來其他公司入股後，股權占比就會被稀釋，四月底增資至二十億元後，中鋼股權將降低至十二點五％，有可能再釋出，隨著泛官股及民間企業加入，再減五％就剩七點五％。

中鋼管理階層認為他們有綠電需求，因此跟經濟部說，將與工會說明爭取參與台智電的原因，畢竟台智電公司股東可以優先購買綠電，雖只限補充性質，且可享股東折扣。

至於中鋼集團總工會擔心的賠錢問題，經濟部表示，台智電是公司性質，團購後分包加價銷售綠電，不會賠錢，配合離岸風電三─一、三─二併網時間，平台將於二○二八、二○二九年開始售電，二年內即可損益兩平。

中鋼昨也發重訊澄清並無「統購五千五百億元綠電」說法，強調每年依十二點五％持股比率自台智電獲配之綠電量僅約一億度，以每度五點五元計算，換算約每年五點五億元，此數量仍然少於二○三○年中鋼集團所需的綠電量五億度，需要再從其他管道補實綠電，以達成實踐二○五○碳中和目標。