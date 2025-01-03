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數發部證實 數位產業署代理署長林俊秀將真除

中央社／ 台北3日電

數發部數位產業署自前署長呂正華去年10月退休後，懸缺先由副署長林俊秀擔任代理署長至今。數發部今天證實，行政院已經核定人事案，會由林俊秀真除擔任數位產業署署長。

數發部旗下包括數位產業署與資安署，其中，數位產業署協助推動產業數位轉型等業務，也是綜合性電商、第三方支付業者的主管機關。

林俊秀畢業於美國懷俄明大學國際經濟碩士，曾任經濟部工業局電子資訊組組長等職，出身經濟部工業局體系，他在2022年8月數發部成立後擔任數位產業署副署長職務。

工業局 數發部 經濟部

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