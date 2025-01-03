賴總統：半導體產業已長成大樹 盼能讓台灣更繁榮

賴總統3日下午前往台南出席「大南方新矽谷」推動方案暨「AI創新應用大樓」招商啟動典禮時表示，他希望將臺灣打造為人工智慧島，並逐步達成均衡臺灣、韌性臺灣、健康臺灣等目標，增強臺灣實力，讓臺灣更安全、區域更和平發展。

賴總統致詞時表示，很高興在一年的開始就回到臺南參加「大南方新矽谷」推動方案暨「AI創新應用大樓」招商啟動典禮，感謝國科會吳誠文主任委員，為了國家科技產業發展付出的努力，這也是行政院各部會，包括數發部、國發會、經濟部等共同努力推動的結果。另外，他也要感謝臺南市黃偉哲市長率領團隊提出招商計劃，滿足包括超微半導體公司（AMD）等國際級科技大廠的投資需求，值得肯定。

賴總統指出，在他的520就職演說中，提到要將臺灣打造為人工智慧之島，並逐步達成均衡臺灣、韌性臺灣及健康臺灣的目標。他認為，將臺灣打造為人工智慧島，現在正具備天時、地利、人和的優勢。天時，是因為全世界已經進入全面智慧化的時代；地利，是因為臺灣的半導體、人工智慧、ICT產業非常健全，而且我們是站在第一島鏈上的民主國家。人和，則是去年來臺參加COMPUTEX的科技業名人，包括黃仁勳、蘇姿丰及梁見後都是臺灣人。加上今天在場的科技界夥伴、廠商、企業家，都是臺灣打造人工智慧島非常重要的力量。

賴總統接著說，首先是「均衡臺灣」；除了昨天行政院卓榮泰院長在院會通過的「大南方新矽谷推動方案」，政府針對北北基宜、桃竹苗、中彰投雲、嘉南高屏、宜花東屏南、金馬澎等行政區域規劃「六大區域旗艦計畫」，以人工智慧、半導體人工智慧貫穿，預計會投入一兆元以上的投資。除了人工智慧方面的投資之外，也包括交通建設，生活區域改善等，希望能夠帶動民間共同響應。

總統指出，「大南方新矽谷方案」，以沙崙智慧綠能科學城做為核心地帶，串起嘉義、臺南、高雄、屏東等區域的科技廊帶，希望能達到三個目標。第一，要具備人工智慧的研發能力。第二，不只是規劃設計及生產製造，更要具備系統整合能力。第三，推動臺灣社會各行各業使用人工智慧的文化，在醫療、學術研究、社會科學及各行各業等領域加強應用，這樣臺灣才會強。

談及「韌性臺灣」，賴總統說，我們要發揮半導體及人工智慧的優勢，鏈結民主國家，讓民主供應鏈更完整、更健全且居於主導、無可取代的地位，讓臺灣的經濟發展更具韌性。至於「健康臺灣」，賴總統指出，臺灣除了ICT產業、半導體及人工智慧在國際上占有一席之地，大家也都非常肯定我們的醫療服務，在生物科技領域上也獲致相當成果；他的背景是醫療，因此希望能推動「健康臺灣」，讓國人不僅能活得長壽，而且可以活得健康，讓國人健康、讓國家更強、讓世界擁抱臺灣。

賴總統同時提到，許多半導體業界前輩為大家種了第一棵樹，幾十年來政府、民間業者、研究單位共同耕耘，現在已經長成一棵大樹，希望利用這棵大樹，讓臺灣更安全、更繁榮，讓臺灣的民主能更得到保護；也因為我們的實力增強，跟民主陣營並肩站在一起，讓臺灣更安全、區域更和平發展，這就是我們要共同努力的目標。

最後，賴總統祝福今天活動成功，「大南方新矽谷計畫」推動成功、招商順利，讓南臺灣的核心沙崙經由大家共同努力，不僅造福臺南市，也嘉惠整個臺灣。

隨後，賴總統與現場貴賓一同進行啟動儀式，並參觀人工智慧及綠能技術研發廠商攤位。