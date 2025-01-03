打造永續城市！台中市府首長全員通過永續淨零專業認證

台中市政府積極響應全球減碳趨勢，在新年一開始舉辦「ISO 14064-1：2018內部查證員認證班」，由市長盧秀燕親自帶領市府首長參與培訓並全數通過認證，展現市府團隊致力於提升淨零碳排專業能力的決心，共同為台中市打造永續城市奠定堅實基礎。

盧秀燕指出，台中市作為中部地區發展重心，產業多元且人口稠密，面臨巨大的減碳壓力。為了達成淨零碳排目標，市府團隊必須具備更專業的碳盤查能力，才能精準掌握各項政策措施的成效，並持續優化減碳策略。

全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，城市在對抗氣候變遷中扮演著關鍵角色。盧秀燕說，透過此次培訓，期盼能提升全體首長對碳盤查的認識，進而帶動各局處積極推動節能減碳行動，共同為台中市的永續發展貢獻心力。

盧秀燕提到，為響應全球淨零碳排趨勢，台中市政府先公後私推動公務機關碳盤查、碳權申請等工作，已累積初步成果。以新市政大樓為例，2019年起即針對市政大樓進行溫室氣體盤查，透過盤查及導入減碳措施，2023年排放量相較基準年(2019)減少約16%，成效顯著。

此外，市府也積極培訓內部碳盤查專業人才，市府共計有123人已取得「ISO14064-1：2018碳盤查訓練」相關證書，提升市府碳盤查能量。在碳權申請方面，包括台積電（2330）與建設局合作申請植樹碳權、汰換節能路燈等計畫，陸續向環境部申請碳權專案。

低碳辦公室說明，ISO 14064-1：2018是國際上最廣泛採用的溫室氣體盤查標準，透過專業講師的解說與實作案例指導，讓參與的各局處首長能深入了解國際減碳趨勢、溫室氣體盤查的原理及方法，並具備初步的內部查證能力。

低碳辦公室表示，台中市政府將持續培育更多淨零人才，擴大培訓對象、深化培訓內容，加強市府同仁對於淨零永續相關知識，也希望透過公部門的影響力，帶動民間企業共同投入淨零轉型，進而鼓勵市民日常生活中落實減碳，一齊達成台中市2050淨零永續城市目標。