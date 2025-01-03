美眾議院有望通過台美避免雙重課稅 林佳龍盼盡速推動

美國新國將在3日開議，外界關切台美上屆國會積極協商的「美台加速減免雙重課稅法案」（US-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）是否有望通過。眾議院最新公布的第 119 屆國會議事規則方案（rules package），納入一系列欲以快速審議程序在院會通過的法案，其中便包括處理台美雙重課稅的法案。

林佳龍2日表示，有美國國會議員提議啟用「綠色通關」加速審查；如面臨雙重課稅將影響台灣廠商到美國投資的意願，對雙方都不利，該法案由於屆期不連續將在新國會重新提出，目前台美雙方對該法案均無反對意見，盼國會能盡速推動。

涉外官員指出，ADTA對台美雙方的業者均有益處，完成後將提供台灣廠商離開中國大陸前往美國投資的一大誘因，這也是將上任的川普總統重視且關切的課題。