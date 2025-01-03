清潔工月薪5.6萬 數發部澄清非事實平均薪資僅3.8萬

民眾黨指稱數發部2025年辦公室清潔工作編列3,903萬8,000元，聘請了58名清潔工，平均計算每人月薪約為5萬6,089元；對此，數發部3日澄清，針對「數發部清潔工平均月薪5.6萬」並非事實，數發部58位勞務承攬人力每月平均薪資約為3萬8千餘元。

數發部指出，報載「數發部清潔工平均月薪5.6萬」並非事實，數發部58位勞務承攬人力從事包含環境清潔5位、警衛勤務8位、駕駛7位、機電2位、文書及事務工作28位及其他輔助人力8位，每位派駐勞工平均薪資約為3萬8千餘元，機關支付廠商每月每人約5萬1千餘元（內含勞健保相關費用、利潤、稅金、年終獎金、加班費或差旅費等），另預算編列內含清潔耗材、機電維護保養耗材等費用，經核算廠商派駐人員管銷費用比率較警衛勤務、駕駛人力共同供應契約為低，尚屬合理。

此外，對於對於清潔人力58人一事，數發部昨日也澄清，數發部辦公大樓清潔人力並非58位，清潔僅有5位。數發部聘用58位清潔工並非事實，58位勞務承攬人力從事包含環境清潔5位、警衛勤務8位、駕駛7位、機電2位、文書及事務工作28位及其他輔助人力8位。