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SRF燃料管制新規上路 環境部四面向加嚴監控

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
環境部加嚴SRF污染排放標準，全面提升監測與檢測的強度。聯合報系資料照片
環境部加嚴SRF污染排放標準，全面提升監測與檢測的強度。聯合報系資料照片

為接軌國際標準，有效防止空氣污染，環境部2日針對固體再生燃料（SRF）及廢棄物再利用燃料的使用強化祭出多項法規修訂，內容共有四大重點，包括源頭控管更嚴謹、設備要求更高規、排放標準更嚴苛及監測檢測更全面，盼降低對環境衝擊，以實現2050淨零排放目標。

環境部針對固體再生燃料（SRF）及廢棄物再利用燃料的使用進一步強化管制，修訂包括燃料混燒比例及成分標準、鍋爐空氣污染物排放標準、固定污染源自動監測及申報相關規定等，透過強化污染防制設備要求，並加嚴污染排放標準，全面提升監測與檢測的強度，以防止空氣污染。

此次修訂共有四大重點，第一，源頭控管更嚴謹，統一規範SRF、廢棄物燃料的成分標準，與國際接軌；第二，設備要求更高規，明確各類燃料使用廠商需配備高規格的空氣污染防制設備，確保排放減量。

第三，排放標準更嚴苛，新增重金屬及戴奧辛排放標準，並採用國際公認的排氣含氧基準，緊跟歐盟等先進國家的規範；第四，監測檢測更全面，要求SRF及廢棄物燃料使用廠加強排放檢測，包括新增戴奧辛指標物的監測項目，並定期執行排放管道污染檢測。

環境部表示，這次修訂法規的核心在於推行「適材適所」的原則，鼓勵產業根據自身的污染防制能力，選擇合適的燃料類型並進行轉型，從而降低對環境的衝擊。

環境部指出，這不僅有助於達成2050淨零排放的目標，更能在追求經濟成長的同時守護民眾健康，實現經濟與環境的雙贏。

廢棄物 戴奧辛

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