清潔工月薪5萬6？數發部：58位勞務承攬平均薪資僅3萬8千餘元

民眾黨指稱數發部114年辦公室清潔工作編列3903萬8000元，聘請了58名清潔工，平均計算每人月薪約為5萬6089元；對此，數發部今（3）日中午澄清，報載「數發部清潔工平均月薪5.6萬」並非事實，數發部58位勞務承攬人力每月平均薪資約為3萬8千餘元。

數發部58位勞務承攬人力從事包含環境清潔5位、警衛勤務8位、駕駛7位、機電2位、文書及事務工作28位及其他輔助人力8位，每位派駐勞工平均薪資約為3萬8千餘元，機關支付廠商每月每人約5萬1千餘元（內含勞健保相關費用、利潤、稅金、年終獎金、加班費或差旅費等），另預算編列內含清潔耗材、機電維護保養耗材等費用，經核算廠商派駐人員管銷費用比率較警衛勤務、駕駛人力共同供應契約為低，尚屬合理。

對於清潔人力58人一事，數發部昨天也已澄清，數發部辦公大樓清潔人力並非58位，清潔僅有5位。報載數發部聘用58位清潔工並非事實，58位勞務承攬人力從事包含環境清潔5位、警衛勤務8位、駕駛7位、機電2位、文書及事務工作28位及其他輔助人力8位。

數發部表示，近年中央各機關學校為落實普通工友、技術工友及駕駛員額精簡政策，該部成立至今，並無獲行政院同意核配該等工友人力，且為因應業務多元複雜，屬低度公權力執行之業務項目（如電話總機、清潔、檔案管理、駕駛、電腦維修、公文傳遞、資料登錄民眾服務等業務），數發部成立之初運用承攬派駐人力協助辦理，只能以編列一般行政費用，採委外承攬方式請廠商派駐58位協助相關清潔、保全、機電、駕駛等事務，並無如外所稱聘58位清潔人員之情事。