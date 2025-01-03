快訊

中共不放過貪官 重開殺戒首位「死立執」曝光

提變更議程改選立院院長 柯建銘：非罷免韓國瑜不可

與警衛處對峙5小時未果！韓公調處宣布：暫停執行尹錫悅逮捕令

清潔工月薪5萬6？數發部：58位勞務承攬平均薪資僅3萬8千餘元

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部今（3）日中午澄清，報載「數發部清潔工平均月薪5.6萬」並非事實，數發部58位勞務承攬人力每月平均薪資約為3萬8千餘元。圖／本報系資料照片
數發部今（3）日中午澄清，報載「數發部清潔工平均月薪5.6萬」並非事實，數發部58位勞務承攬人力每月平均薪資約為3萬8千餘元。圖／本報系資料照片

民眾黨指稱數發部114年辦公室清潔工作編列3903萬8000元，聘請了58名清潔工，平均計算每人月薪約為5萬6089元；對此，數發部今（3）日中午澄清，報載「數發部清潔工平均月薪5.6萬」並非事實，數發部58位勞務承攬人力每月平均薪資約為3萬8千餘元。

數發部58位勞務承攬人力從事包含環境清潔5位、警衛勤務8位、駕駛7位、機電2位、文書及事務工作28位及其他輔助人力8位，每位派駐勞工平均薪資約為3萬8千餘元，機關支付廠商每月每人約5萬1千餘元（內含勞健保相關費用、利潤、稅金、年終獎金、加班費或差旅費等），另預算編列內含清潔耗材、機電維護保養耗材等費用，經核算廠商派駐人員管銷費用比率較警衛勤務、駕駛人力共同供應契約為低，尚屬合理。

對於清潔人力58人一事，數發部昨天也已澄清，數發部辦公大樓清潔人力並非58位，清潔僅有5位。報載數發部聘用58位清潔工並非事實，58位勞務承攬人力從事包含環境清潔5位、警衛勤務8位、駕駛7位、機電2位、文書及事務工作28位及其他輔助人力8位。

數發部表示，近年中央各機關學校為落實普通工友、技術工友及駕駛員額精簡政策，該部成立至今，並無獲行政院同意核配該等工友人力，且為因應業務多元複雜，屬低度公權力執行之業務項目（如電話總機、清潔、檔案管理、駕駛、電腦維修、公文傳遞、資料登錄民眾服務等業務），數發部成立之初運用承攬派駐人力協助辦理，只能以編列一般行政費用，採委外承攬方式請廠商派駐58位協助相關清潔、保全、機電、駕駛等事務，並無如外所稱聘58位清潔人員之情事。

加班費 數發部 薪資

延伸閱讀

職員261人聘58名清潔工？民眾黨批浪費公帑 數發部：僅5名

加薪紅包來了！經部：中小企業月薪6.3萬元以下員工加薪 可享租稅優惠

經部：替月薪未達6.3萬員工加薪優稅 元旦生效

人力和備貨較平日增數倍 超商搶賺一夜跨年財

相關新聞

獨／駭客又來！昨三波攻擊 證交所、主計總處入列 世芯、大眾電腦受害

2025一開年，親俄駭客NoName057又來攻擊台灣。NoName057自昨天下午3時開始，一路發起三波攻擊，政府相關...

清潔工月薪5萬6？數發部：58位勞務承攬平均薪資僅3萬8千餘元

民眾黨指稱數發部114年辦公室清潔工作編列3903萬8000元，聘請了58名清潔工，平均計算每人月薪約為5萬6089元；...

你的「年終獎金」有領到這麼多嗎？均標出爐1.39個月

農曆新年腳步臨近，各行各業紛紛揭曉年終獎金的分配，成為熱門話題。長榮海運今年再度以「20個月年終」登上焦點，讓人羨慕不已...

SRF燃料管制新規上路 環境部四面向加嚴監控

為接軌國際標準，有效防止空氣污染，環境部2日針對固體再生燃料（SRF）及廢棄物再利用燃料的使用強化祭出多項法規修訂，內容...

四接環評農曆年前排審 台電：需要快點過以改建協和電廠 平衡北部供電

攸關協和電廠更新改建計畫的第四天然氣接收站環評最快農曆年前安排初審，台電董事長曾文生今日表示，協和電廠是北台灣非常重要的...

川普2.0新格局 掌握美歐未來大趨勢

2024年全球主要股市上漲，主要受惠於全球降息預期、AI發展熱潮、經濟及企業獲利穩健增長等利多因素推動。2024年11月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。