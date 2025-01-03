四接環評農曆年前排審 台電：需要快點過以改建協和電廠 平衡北部供電

攸關協和電廠更新改建計畫的第四天然氣接收站環評最快農曆年前安排初審，台電董事長曾文生今日表示，協和電廠是北台灣非常重要的供電據點，從原設計規劃開始到現在已經做了兩次的更動，範圍已經做了最大程度的縮減，台電已拜訪過相關利害團體，也會在會議中向委員說明新的規劃及設計，北部電源這幾年除役較多，很需要新增電源來平衡供電。

協和電廠的燃油發電機組除役後，將改成燃氣電廠，需要興建天然氣接收站（四接），以取得燃料。曾文生指出，台電新電源的開發主要是確保整個整體供電穩定，台灣的用電級度非常高，需要做到區域平衡，因此協和電廠是北台灣非常重要的供電據點。

四接從原來的設計到現在送環評的版本，已經做了兩次變更，範圍已有最大程度的縮減，曾文生表示，海洋環境及航道均經專業團隊評估，評估報告在環境影響說明書中已有說明，希望大家支持新電力來源的開發。

目前四接環評修修改改，台電兩度申請延後補件，環境部終於在去年12月收到補件，預估農曆年前安排審議。四接環評如果卡關，影響協和電廠更新改建進度。

曾文生說明，北部電源近年除役較多，需要新增發電機組來平衡北部供電，淡水河以東到基隆、宜蘭的北東電網電力，要靠其他地方支援，如果沒有及時開發電源，對北部地區後續用電就會造成影響，台電最擔心的還是電網平衡，希望四接環坪能早一點通過，讓台電可以加速協和電廠的更新改建，穩定北東電網的供電。