川普2.0新格局 掌握美歐未來大趨勢

2024年全球主要股市上漲，主要受惠於全球降息預期、AI發展熱潮、經濟及企業獲利穩健增長等利多因素推動。2024年11月初川普再度當選美國總統，國泰投顧表示，川普政府將於2025年1月20日就任，預計將進一步推動親商政策，如調降企業稅率，放鬆科技及金融監管等，有助激勵股市延續上漲格局。

預期全球通膨增速將緩降，全球經濟穩健成長

以經濟基本面觀察，全球通膨指標CPI年增率在2022年達到7.9%後陸續下降，市場預期後續將緩降，2025年將達到2.7%，有助全球多數央行持續降息，並推動企業投資、GDP增長。2依據IMF的預估，全球GDP年增率將於2025年維持在3.2%的溫和成長 ，Fed最新的經濟預測摘要亦調升美國的經濟成長率，市場普遍亦預期經濟將朝軟著陸的方向邁進。

川普2.0主要政策影響下，資訊科技、非必需消費品可望有好表現

關於川普2.0主要政策及其影響評估，在財政政策上將延長減稅和就業法案，企業稅率將由21%減至15%，預計將提振企業獲利年增率增加4%，並增加企業投資動能，有助推升GDP年增率0.3%。

貿易政策將對主要國家加徵關稅，重啟貿易戰雖衝擊全球進出口貿易總量及經濟成長，但在貿易去全球化及美國優先的措施下，預計將加快投資回流美國，有利美國企業增加投資。

回顧川普1.0任期首年表現，全年上漲21.8%，優於近50年來歷任總統平均13.4%的表現；而回顧川普1.0任期美股11大產業的表現，資訊科技、非必需消費品表現最佳，分別上漲173.0%及100.3%，受惠於川普當時的減稅及對科技、金融放鬆監管等親商政策。

2024年11月自川普當選以來，表現最佳的類股為非必需消費品、資訊科技等成長股，顯示市場對川普推動親商政策抱有高度期待，成長股行情可望在川普2.0任期延續。

企業獲利增長可望支撐美股維持高評價

市場預期美國企業獲利可望持續增長，2025年美股標普500指數企業獲利EPS年增14%，高於2024年的9%8；企業獲利增幅廣度提升，預計2025年企業獲利為正數的家數比率將達九成，高於2024年的七成。

美股的前瞻本益比與其他區域國家股市相比較高，但在企業獲利增長、基準利率緩降、風險偏好升溫的環境下，美股評價面可望維持在高位。

歐洲企業獲利預估將轉向復甦，選擇成長股、奢侈品

川普貿易政策可能對歐洲公司產生衝擊，預計對價值股及汽車產業影響較大，反觀成長股及奢侈品類股，在川普1.0任期時分別上漲33.8%及72.5%，主因川普主要對中祭出貿易政策，由於中國大陸產品價格上升，美國消費者傾向品質更高的歐洲產品，而歐洲亦有多數產品出口到全球，在美國監管放鬆下成長股有望受惠。

展望明年企業獲利，2025年MSCI歐洲指數EPS成長率將由負轉正，預期成長6%。2025年看好成長股及奢侈品類股，預計兩者成長率皆可由負轉正，預估成長股EPS成長率達15%，奢侈品達12%。