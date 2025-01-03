看2025年景氣 資方樂觀度創38季新高、65%擬第1季加薪

走過龍年，迎接蛇年，從企業主到上班族，又是如何看待今年景氣？根據yes123求職網3日發布的調查顯示，合計有六成五的企業透露，在2025年第1季有加薪計畫，比例明顯高於去年同期的56.8%，以及前年首季的48.2%，而預計加薪幅度，本次調查發現，平均落在4.2%。

根據yes123求職網的最新調查發現，與2024年第4季相比，展望2025年第1季景氣，企業樂觀度回升，即使還有56.1%持平看待，樂觀的比例為35.8%，悲觀的佔8.1%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為+27.7%，2024年同期則為+20.6%；相較上一季的數據，去年第4季「淨樂觀比例」是+27%，代表資方看法「持續正向」，而且「樂觀度」更創下38季以來新高。

相形之下，對於蛇年首季景氣，上班族依舊小心面對。持平看待的有59.5%，樂觀的佔24.8%，悲觀看待的有15.7%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是+9.1%，龍年同期則為+3.1%；相較去年第4季的調查，前一季是+8.1%，勞方「樂觀度」也創下15季以來新高。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟全面性「邊境解封」已超過兩年，資方對今年的景氣看法轉趨樂觀。像是「外銷導向」廠商，已恢復接單成長的力道；對於內需導向公司來說，則有賴春節檔期的「報復性消費」力道，以及寒假旅遊旺季的加持。

另一方面楊宗斌認為，由於正值年關前後，上班族保持高度危機意識，若有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃；還有面臨「物價漲、薪水難漲」的悶職場環境，恐怕也無法有過度樂觀的預期心理。

楊宗斌還提到，雖然面對「後疫情時代缺工潮」，不過在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數。屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動性」。

同時，楊宗斌也建議資方，除了考量盈餘狀況外，是否調薪也應該考量全年物價變化，將「員工生活開銷壓力」、「通膨壓力」納入薪酬變動的因素之一。

上述「蛇年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2024年12月18日到12月31日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,378份，信心水準為95%，誤差值為正負2.64%。至於企業有效問卷共1,033份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。