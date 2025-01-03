北半球用油旺季推升國際油價 下週汽油估漲1角
北半球進入冬天取暖用油旺季，加上美國原油庫存連續6週下降，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估6日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.1元，柴油不調整。
依照預測，92無鉛汽油零售價每公升28.7元，95無鉛汽油每公升30.2元，98無鉛汽油每公升32.2元，超級柴油每公升27.3元。
根據中油浮動油價公式，累算至1月2日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶75.37美元，較上週每桶73.69美元上漲1.68美元；新台幣兌美元匯率為32.789元，較上週32.688元貶值0.101元。
依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價調漲1.7元，柴油調漲1.8元。
中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估6日凌晨零時起，汽油實際調漲0.1元、柴油不調整。
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