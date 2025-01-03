快訊

錄影帶全面消失？第一批產品將在今年2025全消磁

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕豪華年菜大餐曝

中職／曾獲U23明星外野手 曾宸佐宣布退休：與15年生涯告別

北半球用油旺季推升國際油價 下週汽油估漲1角

中央社／ 台北3日電

北半球進入冬天取暖用油旺季，加上美國原油庫存連續6週下降，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估6日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.1元，柴油不調整。

依照預測，92無鉛汽油零售價每公升28.7元，95無鉛汽油每公升30.2元，98無鉛汽油每公升32.2元，超級柴油每公升27.3元。

根據中油浮動油價公式，累算至1月2日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶75.37美元，較上週每桶73.69美元上漲1.68美元；新台幣兌美元匯率為32.789元，較上週32.688元貶值0.101元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價調漲1.7元，柴油調漲1.8元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估6日凌晨零時起，汽油實際調漲0.1元、柴油不調整。

中油 國際油價 新台幣

延伸閱讀

投資人樂觀看待中國經濟 國際油價上漲

中油澎湖營業處長上任 期勉做好四安讓人心安

通膨壓力減…明年油價預估續跌 每加侖均價3.22元

發狠！買電單車20個月車貸未繳 女子不滿被拖車淋汽油放火燒車

相關新聞

四接環評農曆年前排審 台電：需要快點過以改建協和電廠 平衡北部供電

攸關協和電廠更新改建計畫的第四天然氣接收站環評最快農曆年前安排初審，台電董事長曾文生今日表示，協和電廠是北台灣非常重要的...

你的「年終獎金」有領到這麼多嗎？均標出爐1.39個月

農曆新年腳步臨近，各行各業紛紛揭曉年終獎金的分配，成為熱門話題。長榮海運今年再度以「20個月年終」登上焦點，讓人羨慕不已...

12年最大轉職潮啟動！「薪水太低」九成四上班族想跳槽

老闆得更「用薪」留才。根據yes123求職網3日發布的最新調查顯示，有94.3%的上班族透露，「有計畫」在蛇年第1季換工...

川普2.0新格局 掌握美歐未來大趨勢

2024年全球主要股市上漲，主要受惠於全球降息預期、AI發展熱潮、經濟及企業獲利穩健增長等利多因素推動。2024年11月...

不只慰勞員工 年終獎金成填補人力缺工最佳利器

發放年終獎金的意義不僅僅是對員工一年努力的肯定與感謝，更承載著企業希望員工「過個好年」的心意。根據1111人力銀行「20...

長榮海運發20個月年終「被錢砸醒」 人力銀行：產業年終平均1.39個月

農曆新年腳步臨近，各行各業紛紛揭曉年終獎金的分配是熱門話題。長榮海運今年再度以「20個月年終」成為焦點，讓人羨慕不已。航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。