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野村投信：川普上任後 成交量可望年後放大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野投信表示，距離川普上任只剩下半個月，全球面對川普的美國優先、調高關稅等保護主義，大都先採觀望態度，市場量縮等待進一步明朗化也是正常，1月到川普上任後，美股和台股可以逐漸明朗，成交量也可望在年後放大。

回歸投資基本面，高盛預測Fed2025年3月會降息一碼，6月和9月再各降一碼，終點利率為3.5%至3.75%，美國經濟成長率2.4%，PCE通膨可回落到2.4%、失業率4%，這些反映的是，2025年美國勞工市場持續強勁、美國經濟成長穩健。

短線股市雖漲多修正，但無礙中期多頭格局，只要美國經濟維持成長，企業資本支出與消費回升，台股的表現就不會差到哪去。

國內股票投資部主管姚郁如進一步分析表示，2025年台股想挑戰24,417點新高有兩大底氣：「獲利成長」與「被動資金」。2025年整體上市企業獲利將創新高，並且高達年增20%的雙位數成長，獲利成長挹注股市上漲趨勢不變；近年行情也不再由外資主導，投信超越外資賣壓，被動投資大行其道，資金穩定、持續湧入，加上Fed始終是在降息循環，若外資還能夠回流，那將是另一個錦上添花。

產業方面，信姚郁如認為，AI仍為2025年主流，CSP業者繼續擴張資本支出，晶圓代工、AI伺服器相關仍是主軸；若是想分散風險，也可以留意降息受惠，如修繕家飾、民生消費等。

台股 美國經濟

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