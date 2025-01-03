老闆不發年終獎金違法？人力銀行給答案、教你這麼做

探究發放年終獎金的意義，已不僅僅是對員工一年努力的肯定與感謝，更承載著企業希望員工「過個好年」的心意。根據1111人力銀行3日發布的調查顯示，企業主發放年終獎金的主要原因中，慰勞員工辛勞的比例最高（56%），其次是基於慣例（44.5%）、特別獎勵表現優異的員工（41.4%），以及與員工共享利潤（20.1%）。

此外，也有12.8% 的企業表示，年終獎金是留住核心人才或吸引新血的重要策略之一，充分顯示其在激勵與人才管理中的重要性。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據早先勞動部發布的首份《產業缺工試查報告》，截至今年7月底，全台有約 6.6 萬個職缺超過半年無法填補，其中以製造業缺工最為顯著，缺工數達2.1萬個，占比高達31.9% 。這一現象也與調查結果相符：在願意發放年終獎金的企業中，製造業占比最高，達48.7%。顯然，年終獎金已成為企業應對缺工壓力的重要手段。

值得注意的是，調查也顯示出，86.5% 的發放年終獎金企業選擇「全員皆可領」，說明了大多數企業願意讓利，藉此增進員工的滿意度與向心力，迎接新一年的挑戰。

針對企業發放年終獎金的依據，調查顯示，企業在發放年終獎金時，主要考量標準為「個人績效」，占比高達 71.3%；其次是依據員工的「年資」發放，占比 35.3%。有趣的是，雖然比例較低，但仍有 0.6% 的雇主選擇以「印象分數」作為年終獎金的判斷依據，顯示職場形象的重要性不容忽視。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，這一現象反映了職場文化的轉變，展現主動積極的態度、積極參與公司任務，以及贏得主管好感，已成為影響職場表現的重要因素之一。曾仲葳建議，新進員工若希望能在職場脫穎而出並獲得豐厚的年終獎金，除了全力展現工作實力，還應適時調整態度，善用職場心理學維持良好的職場關係，進一步加強與主管及同事的互動，以贏得良好印象。

另外針對不少網友關注的問題：「勞基法是否對年終獎金有相關規定？」

1111人力銀行總經理張篆楷解釋，雇主發放的年終獎金屬於「勞工福利」，性質上為「獎勵」，其發放條件與標準通常由勞雇雙方在勞動契約中協商，或由雇主在工作規則中明確規定。雖然《勞動基準法》第29條提到：「企業若年度結算有盈餘，”應該”給予員工獎金或紅利」，但該條文並未將其納入強制性法律規範，也未設置具體罰則。因此，是否發放年終獎金仍主要取決於企業內部的政策與勞雇協議。

此外，對於新進員工或在年終獎金發放前已離職的員工，能否領取該年度的年終獎金，則需視公司工作規則、團體協約或勞動契約中的相關約定而定。因此建議，求職者在簽訂工作合約時，應特別關注獎金發放相關條款，以避免領不到年終因衍生後續勞資糾紛。

上述「企業年終發放調查」，是1111人力銀行自2024年12月1日至2024年12月31日，針對企業會員進行電話立意抽樣調查，有效樣本數為753份。