企業基本面健全 逢低布局卡位2025上漲行情

國泰投信分析，2024年台股大豐收可歸因兩點：首先受惠AI題材持續造浪，由台積電（2330）為首的AI類股今年訂單滿手，獲利普遍創高；其次是金融股發力，觀察14家金控前11月大賺高達5714億元，創下史上新高，年增近六成，2025年還有成長空間可期；如果投資人想卡位台股上漲行情，可透過市值型ETF布局，如國泰台灣領袖50 （00922）。

國泰台灣領袖50(00922)基金經理人蘇鼎宇指出，投資人擔心台股短期是否開始出現震盪，其實美國對於川普即將上任的不確定性正逐漸消弭，撇除政治因素影響，公司基本面無虞，短期震盪拉回都是正常操作，而台股與美股呈高度連動，兩者不但都是科技類股領頭，且在產業分布上屬於供應商的關係，從長線來看，有吃到AI大餅的台廠訂單早已接滿手，2025年仍是看旺，如遇台股拉回反倒是布局好時機。

根據AI巨頭輝達提供的最新資訊顯示，旗下GB200晶片預計將在2025年2月出貨，預計全年出貨量達4.5~5萬櫃，成為2025年主力產品，台廠中除台積電外，鴻海（2317）、廣達（2382）也將成為最大受惠者之一，也傳出輝達將公布下一代產品GB300AI伺服器，鴻海仍為最大供應商，持續與輝達保持密切關係。蘇鼎宇補充，國泰台灣領袖50(00922)精選50檔優質台股，投組配置力求產業均衡，布局AI、半導體及金融題材，及時掌握上漲行情，因此投資人若擔心個股風險高，可藉由國泰00922同時布局包含台積電、鴻海、聯發科（2454）在內的熱門權值股。

此外，近期國內金控陸續公布2024年前11月獲利，國泰金（2882）核心業務表現強勁，前11月稅後達44.7億元、稅後純益1,131億元，EPS達7.44元，累計稅後純益及EPS皆創歷史次高紀錄；中信金（2891）更喊出光前11月獲利就已贏過去年全年稅後純益（EPS）為3.45元，亦創歷史新高。總結2024年金融業營收獲利表現強勁，2025年配息表現可期，也有望為00922挹注更多股息活水。