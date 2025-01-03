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你的「年終獎金」有領到這麼多嗎？均標出爐1.39個月

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據1111人力銀行3日發布的調查顯示，今年有96% 的企業願意發放年終獎金，較去年提升10%。企業平均年終獎金從去年的1.32個月增加至1.39個月，兩項指標皆呈現上升趨勢。圖／1111人力銀行提供
根據1111人力銀行3日發布的調查顯示，今年有96% 的企業願意發放年終獎金，較去年提升10%。企業平均年終獎金從去年的1.32個月增加至1.39個月，兩項指標皆呈現上升趨勢。圖／1111人力銀行提供

農曆新年腳步臨近，各行各業紛紛揭曉年終獎金的分配，成為熱門話題。長榮海運今年再度以「20個月年終」登上焦點，讓人羨慕不已。航空業的部分，長榮航空則宣布今年將發放7個月年終獎金，超越去年的6個月；而星宇航空也不遑多讓，除發放2個月年終外，還加碼調薪3.5%至5%。這場企業年終獎金的大比拚，不僅展現各企業的實力，也成為吸引人才的關鍵手段。

根據1111人力銀行3日發布的調查顯示，今年有96% 的企業願意發放年終獎金，較去年提升10%。企業平均年終獎金從去年的1.32個月增加至1.39個月。兩項指標皆呈現上升趨勢，似乎與主計處公布的第三季GDP年增4.17% 相互呼應，2024年則以工商業服務業（金融業）、資訊科技業和運輸物流業名列前三名。然而，這股樂觀的氣氛並未平均分布於各行各業，不同職業類別的年終表現，依舊存在顯著差異。

交叉分析來看，今年工商業服務業（金融業） 以平均發放1.97個月年終獎金成為最慷慨的產業。這一成果的背後，與14家上市金控截至11月合計獲利達5,714億元，年增58.8%，創下歷年同期新高密切相關。而大多數業者依據業績表現來獎勵優秀員工，加上績效獎金與盈餘分紅，有部分金控員工的年終獎金預計將介於7至12個月不等，部分優秀員工甚至有機會獲得12個月的年終獎金。

資訊科技業則以1.6個月列居第二，台灣高科技產業登全球科技發展關鍵要角，目前1111人力銀行資料庫中有超過14萬筆科技業的工作機會數，是近年的高峰，顯示科技產業的人才需求日益擴大，為了搶人留才，除了有七成六的科技業今年有調薪計畫，優渥年終、績效/激勵獎金、分紅配股等策略，也能提升留才誘因。

至於運輸物流業今年以平均1.5個月的年終獎金位居第三。受惠於航運市場持續回溫，以指標海運龍頭為例，就大手筆給出了20個月年終，拉高整體產業平均值。另一方面，2024年隨著網路電商業績持續成長，全年增幅達4.6%，帶動整體營收上升，也讓業者更願意與員工分享成果。

另外針對今年無法發放年終獎金的企業，調查顯示，有24% 是因為今年獲利表現未如預期，而無法提供年終獎金；另有12% 的企業表示，基於員工表現未達標準，選擇不發放相關獎勵。

上述「企業年終發放調查」，是1111人力銀行自2024年12月1日至2024年12月31日，針對企業會員進行電話立意抽樣調查，有效樣本數為753份。

年終獎金 科技業

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