搶才沒停過 九成三企業第1季有徵才計畫、開出均薪近4萬

根據yes123求職網3日發布的最新調查顯示，有高達九成三的企業透露，在今年第1季有徵才計畫，且企業平均提供的月薪條件，落在39,624元，距離4萬元只差一步之遙，二者皆創12年新高。

若以「產業別」進行交叉分析，2025年Q1企業「徵才意願較高」的行業，主要依序有：「餐飲住宿與休閒旅遊」(96.7%)、「科技資訊」(96.4%)、「批發零售與貿易」(95.8%)，以及「傳統製造業」(95%)、「金融保險與會計統計」(93.9%)。

至於第1季應徵新員工的原因，主要依序為：「一直處於缺工狀態」(40.8%)、「無擴編，單純填補人員離職空缺」(20.6%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(19.9%)、「公司擴點、展店而擴編」(18.7%)，所以合計「要擴編」的企業，比例有38.6%，高於前一季的36.7%，也多於龍年同期的37.3%。

平均而言，每一家企業對人才的需求為16.6人，規模大於前一季的14.1人，也多於去年同期的15.8人。

觀察前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，各大產業在求才方面，蛇年第1季屬於「內熱外溫」：除了有外銷急單效應，迎接解封的後疫情時代，內需型企業觀望氣氛逐漸淡化，搭配過年與寒假商機，民生消費市場轉趨熱絡，加上三月份開始的「校園徵才季」，勞動市場依舊處於「事求人」的缺工狀態。

進一步詢問企業，針對這些主要職缺，開出的薪資又有多高呢？此次調查顯示，企業平均提供的月薪條件，落在39,624元，雖低於前季調查時的43,791元，但高於龍年第1季的38,387元，仍創12年以來「同期」新高。

針對今年首季與前一季徵才薪資的波動，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，純粹是「季節性因素」，無關長期景氣變化：雖然企業連續兩季，皆是延攬有經驗的「職場老鳥」，但畢竟「過年前」(指第四季)的求職者，可能要犧牲年終獎金，資方「補償因素」也讓平均起薪，勢必高於「過年後」(指第一季)轉職潮的水準。

上述「蛇年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2024年12月18日到12月31日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,378份，信心水準為95%，誤差值為正負2.64%。至於企業有效問卷共1,033份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。