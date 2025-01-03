經部規定國營事業節電高標 台電要做這些事達1.5％目標

經濟部公布節電新規定，國營事業被要求高標節電，年度節電率目標一律訂為1.5%，以法規強制要求所有國營事業要帶頭示範推動節電。台電董事長曾文生今日表示，將先進行系統盤點，再以專案進行設備投資改善，不過，也希望可以放寬舊房舍的設備更換，以達成國營事業的節電目標。

台電永安濕地經營「水鳥大飯店」獲環境教育認證，3日舉行揭牌儀式，曾文生受訪時，針對經濟部新訂的國營事業節電目標做出回應。

曾文生表示，國營事業的資本投資受限，例如舊房舍設備的改善受到限制，更換房舍的空調設備時，過去都比較困難，希望未來能夠鬆綁採購的限制；同時，台電也將進行系統點，以專案投資方式改善。

當然用電習慣也需要再調整，曾文生說，台電大樓有兩部電梯間是感應式，沒有人經過就不會開燈，台電已經做過很多節電行為上的管理，因此接下來比較重要的是設備更新改善，提升節電效率。