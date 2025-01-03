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政院拍板 5年360億蓋算力中心

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
大南方新矽谷推動方案。圖／行政院提供
大南方新矽谷推動方案。圖／行政院提供

行政院會昨拍板「大南方新矽谷」推動方案，結合台南沙崙智慧綠能科學城及嘉義至屏東半導體Ｓ廊帶科學園區及科技產業園區，以擴算力、鏈場域、引人才、展應用四策略，五年投入逾三六○億元建置算力中心，吸引大廠進駐，盼二○二八年台灣算力擠進全球前十。

其中在供電配套部分，將以擴充電廠機組、提升輸變電設備、綠電轉供及直供等三配套滿足缺口，國科會副主委蘇振綱說，至少將擴充八百萬瓩電力，配合業者深度節能措施，「供電應該是沒有問題」。

行政院長卓榮泰指出，未來也會加上無人機太空產業，以及智慧農業，期盼從ＡＩ技術研發能力，到系統開發能力全面升級，讓台灣進入ＡＩ應用時代，帶動百工百業數位及淨零雙軸轉型；創新驅動目的是為普惠大眾，也能促進南北區域平衡。

供電 太空 無人機

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