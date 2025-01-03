全球製造業轉弱 我旺季不旺

美國總統當選人川普廿日才要就職，川普二．○引發的不確定性卻已衝擊製造業。

歐元區去年十二月製造業景氣加劇萎縮，亞洲製造業景氣擴張幅度放緩，且信心轉弱、出口訂單持續下滑，凸顯未來的全球風險。台灣去年十二月製造業ＰＭＩ儘管連兩個月擴張，但指數回跌，中經院指出，「大家都在等川普的起手式」。

中經院昨天發布二○二四年十二月季調後的台灣製造業ＰＭＩ，指數回跌○點六至五十點八。中經院院長連賢明表示，原本預期第四季是旺季，但旺季沒有想像的旺，雖有一些訂單，但只有短單，沒有長單；此外，本來預期中國大陸刺激經濟措施，及美國政策愈來愈明朗，但目前看起來廠商都在觀望，這不算壞消息，也看不出來有非常好的消息，屬於平盤整理狀況。

不過，製造業未來六個月展望指數已連續四個月緊縮，去年十二月指數續跌至四十六點一，是去年一月以來最快緊縮速度，六大產業全數皆回報未來六個月展望呈現緊縮。

連賢明說，後續要看川普就職才會比較明朗，終端需求才會比較確定；中經院台灣ＰＭＩ調研團隊副研究員陳馨蕙則說，「大家都在等川普的起手式」。中經院副院長王健全表示，主計總處及央行都上調今年經濟成長率，最大原因是認為川普政策調整可能是今年下半年甚至是明年，川普可能考慮若現在實施高關稅，會影響明年期中選舉，因此可能先釋放利多，讓美國今、明年景氣都不錯，讓選舉先過關。

歐元區去年十二月製造業ＰＭＩ最終值也降至四十五點一，低於初估的四十五點二，也低於象徵景氣榮枯分水嶺的五十。新訂單次指標再降至四十三，為三個月低點，未出貨訂單次指標也下降，暗示整體活動下滑。

在亞洲，中國大陸上月財新製造業ＰＭＩ降至五十點五，景氣雖連續第三個月擴張，但速度放慢，也低於市場預期，主因為貿易前景的疑慮導致出口訂單下降，整體銷售受到抑制。南韓去年十二月製造業ＰＭＩ降至四十九，為去年八月以來第三次陷入萎縮，新訂單減少，製造業者信心自二○二○年中以來首度轉為悲觀，因美國貿易政策和國內政治情勢存在不確定性。