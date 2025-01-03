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勞動基金 收益破兆刷新紀錄
勞動基金運用局昨公布勞動基金最新績效，截至去年十一月，勞動基金規模為六兆九七五二億元，評價後收益數為一兆三二八億元，收益率百分之十六點三九，再刷新歷史紀錄，光十一月單月進帳九三六億元。
其中，新制勞退基金運用規模四兆五八八七億元，收益數六九四○點二億元，收益率百分之十六點一四；舊制勞退基金運用規模為一兆五五九億元，收益數為一七○○點七億元，收益率百分之十九點三一；勞保基金運用規模為一兆一○○二億元，收益數為一五九四點八億元，收益率百分之十七點七七。
不過勞動基金運用局也表示，美國大選結果揭曉，新政府各項政策仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，皆為金融市場增添不確定性。
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