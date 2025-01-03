上月PMI回跌 中經院：廠商觀望川普2.0起手式

中華經濟研究院昨（2）日發布2024年12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.8，指數回跌0.6，已連續二個月擴張，但擴張速度趨緩。中經院表示，廠商正觀望川普2.0起手式。

中經院院長連賢明表示，去年12月PMI指數回跌主因終端需求仍不明朗，使得新增訂單與生產指數擴張趨緩，目前呈現「平盤整理」格局。

中經院資料顯示，電子暨光學產業的新增訂單與生產指數皆已連續二個月擴張，未完成訂單中斷連續三個月緊縮轉為擴張，指數續揚3.1至51.8，為2024年6月以來最快擴張速度。但今年第1季能見度尚不明朗，未來六個月展望連續四個月緊縮，惟緊縮速度趨緩，指數48.2。

此外，連賢明還提到，雖然去年第4季旺季不旺，但也不算是壞消息，不過也看不太出來有非常好的消息，「廠商普遍仍在觀望後續川普真的就職後，終端需求是否確立，才會比較明朗」。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢也說，廠商仍在觀望，靜觀其變，不過，美國景氣還是很好，AI發展也不錯，高科技的需求肯定是有的，加上大陸景氣也漸漸回穩，房價也未再跌下去了。整體來說，全球景氣並沒有那麼差。

中華經濟研究院第三研究所副研究員陳馨蕙形容，廠商都在等川普2.0的「起手式」，並不代表廠商這陣子的觀望是沒有所作為。