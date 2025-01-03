新制勞退基金去年前11月大賺6,940億元 勞工分紅每人可領5.4萬

勞工今年3月分紅可期，隨著2024年台股及全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金表現優異，截至2024年11月底，大賺6,940.2億元，收益率達16.1%，皆刷新紀錄。若以目前新制勞退1,272萬有效帳戶計算，平均每位勞工分紅攀升至逾5.4萬元。

回顧歷年，以年度績效來看，2023年度新制勞退基金績效最佳，收益數達4,785.6億元，勞保局並已於2024年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，其中，逾50.4%勞工收益分配超過2萬元，更有25%勞工收益分配逾5萬元。

2024年前11月三大退休基金收益

勞動基金運用局昨（2）日發布勞動基金最新績效，2024年新制勞退基金表現更搶眼，隨著全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金收益數水漲船高，前11月大賺6,940.2億元，已經大幅超越2023年全年收益數。2024年新制勞退基金收益表現確定再創歷史新紀錄，依慣例，勞保局於每年3月完成基金前一年收益分配，預期2025年3月勞工分紅可期，以目前來看，平均每一個勞工帳戶，分紅逾5.4萬元。

勞保局強調，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此屆時每位勞工實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。簡言之，勞保局官員說，勞工個人專戶累積金額愈多，對收益貢獻愈大，就會獲分配較多分紅。

勞保局依例於每年3月初完成前一年新制勞退收益分配，並會開放勞工查詢，但勞工實際上不能領出分紅金額，而是連本帶利，滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲時才可以領出勞退帳戶金額。