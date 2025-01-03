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三大退休基金收益1.2兆
近期全球金融市場動盪，三大政府退休基金績效仍持盈保泰，去年累計前11月，包括勞動基金、國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，收益數合計達1兆2,713.4億元，再創歷史紀錄，11月單月合計進帳1,071.6億元。
至於2024年全年收益表現如何？據了解，12月台股指數小漲，國外股市及債市則下跌，預期收益可能呈持平。
截至2024年前11月，勞動基金規模為6兆9,751.9億元，收益數為1兆327.7億元，收益率16.3%，再創歷史紀錄，11月單月進帳936億元。
其中，新制勞退基金運用規模為4兆5,887億元，收益率16.1%；舊制勞退基金運用規模為1兆559億元，收益率19.3%；勞保基金運用規模為1兆1,002億元，收益率17.7%。
退撫基金截至11月止規模達9,919.2億元，其中國內投資金額5,201.9億元，配置比率52.44%；國外投資金額4,717.3億元，配置比率47.56%。
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