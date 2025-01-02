大南方新矽谷要拚算力

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院卓榮泰昨（2）日在院會聽取國科會報告「大南方新矽谷推動方案」，國科會指出，將以「擴算力」、「鏈場域」、「引人才」、「展應用」等四大策略布局，五年投入超過360億元預算，吸引大廠進駐，希望在2028年台灣算力能擠進全球前十。

其中在供電配套部分，將以擴充電廠機組、提升輸變電設備、綠電轉供及直供等三配套滿足缺口，國科會副主委蘇振綱說明，至少將擴充800萬瓩電力。

蘇振綱指出，這項計劃主要是先建置我國所需的算力中心能量，預計五年將投入至少360億元預算，雖目前大多研發中心在北部居多，未來會透過大南方新矽谷計畫提升南部整體建設，讓人才願意往南部去帶動招商。

至於是否有盤點未來的用電用水需求，蘇振綱說，經濟部有給予協助，供水計畫上，嘉南高屏地區供水量大於需求量，未來將擴大區域調度、增加再生水供應以達供水穩定；供電部分將擴充電廠機組、提升輸電設備等方式，預估可提供800萬瓩用電，未來會持續透過區域電網調度來達到穩定供電效果。

另外，昨日為新年首次召開行政院會，卓榮泰指出，新的一年也將有七大新方向，包括與民主夥伴國家更緊密結合，發展新的台美經貿合作關係；總統府「全社會防衛韌性委員會」在行政院建立工作小組；堅持兩岸對等尊嚴、健康有序交流。

並建立合理、友善、安全職場環境，使公務體系文化徹底改變；長照3.0政策不只是量的提升，更是質的提升；推動智慧國家2.0政策，讓「智慧科技島．數位新社會」觀念，落實在科技與產業等方面；再加上第三期溫室氣體階段管制目標將在新的一年逐步推動。

國科會 矽谷 行政院

延伸閱讀

「大南方新矽谷」計畫屏東入列 周春米：屏東準備好了

【重磅快評】賴清德更大的民主 國高中公民課沒教嗎？

卓榮泰新年談話 開展台美合作新模式、兩岸健康永續交流

公務人員爭取51勞動節放假 全教總等9民團發動連署

相關新聞

賺翻了！三大政府退休基金 2024年前11月合計大賺1兆2,713億元

近期全球金融市場動盪，三大政府退休基金績效仍持盈保泰。去(2024)年累計前11月，包括勞動基金、國民年金保險基金、及公...

節電新規定出爐 4900家用電大戶4年共須節電94.7億度

經濟部2日公告「中華民國114年至117年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，全國約4900家用電容量超過800瓩...

上月PMI回跌 中經院：廠商觀望川普2.0起手式

中華經濟研究院昨（2）日發布2024年12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.8，指數回跌0.6，已連續二個月擴...

財劃法影響！地方恐負擔28%租金補貼 內政部：請自籌財源

立院日前三讀通過財劃法修正，內政部說明年將至少刪減約283.5億元支出，占總額28％，才能勉強打平，遭藍營黨團質疑公然造...

政院拍板 5年360億蓋算力中心

行政院會昨拍板「大南方新矽谷」推動方案，結合台南沙崙智慧綠能科學城及嘉義至屏東半導體Ｓ廊帶科學園區及科技產業園區，以擴算...

全球製造業轉弱 我旺季不旺

美國總統當選人川普廿日才要就職，川普二．○引發的不確定性卻已衝擊製造業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。