大南方新矽谷要拚算力

行政院卓榮泰昨（2）日在院會聽取國科會報告「大南方新矽谷推動方案」，國科會指出，將以「擴算力」、「鏈場域」、「引人才」、「展應用」等四大策略布局，五年投入超過360億元預算，吸引大廠進駐，希望在2028年台灣算力能擠進全球前十。

其中在供電配套部分，將以擴充電廠機組、提升輸變電設備、綠電轉供及直供等三配套滿足缺口，國科會副主委蘇振綱說明，至少將擴充800萬瓩電力。

蘇振綱指出，這項計劃主要是先建置我國所需的算力中心能量，預計五年將投入至少360億元預算，雖目前大多研發中心在北部居多，未來會透過大南方新矽谷計畫提升南部整體建設，讓人才願意往南部去帶動招商。

至於是否有盤點未來的用電用水需求，蘇振綱說，經濟部有給予協助，供水計畫上，嘉南高屏地區供水量大於需求量，未來將擴大區域調度、增加再生水供應以達供水穩定；供電部分將擴充電廠機組、提升輸電設備等方式，預估可提供800萬瓩用電，未來會持續透過區域電網調度來達到穩定供電效果。

另外，昨日為新年首次召開行政院會，卓榮泰指出，新的一年也將有七大新方向，包括與民主夥伴國家更緊密結合，發展新的台美經貿合作關係；總統府「全社會防衛韌性委員會」在行政院建立工作小組；堅持兩岸對等尊嚴、健康有序交流。

並建立合理、友善、安全職場環境，使公務體系文化徹底改變；長照3.0政策不只是量的提升，更是質的提升；推動智慧國家2.0政策，讓「智慧科技島．數位新社會」觀念，落實在科技與產業等方面；再加上第三期溫室氣體階段管制目標將在新的一年逐步推動。