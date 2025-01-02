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學者憂今年停限電風險 經部：綠能燃氣先行穩定供電

中央社／ 台北2日電
經濟部。圖／聯合報系資料照片
經濟部。圖／聯合報系資料照片

有學者稱2025年夜間備轉容量為負、有停限電風險。經濟部表示，以尖峰備轉容量率來看，與2016年時的1.64%相比，今年仍可維持在7至10%的穩健情況；台電不僅持續肩負穩定供電任務，也持續發展再生能源，以氣代煤減碳減空污。

媒體報導，台經中心研究員、教授梁啟源表示，核三廠2號機將繼核三廠1號機之後於2025年5月底除役，但計畫替補的大潭9號、新7號機與台中新1號機因三接及五接工期延擱、氣源不足將無法如期如質併網，加上再生能源建置落後，以及國內用電需求量成長，恐將造成2025年夜間備轉容量率出現負數（估-0.5%），有停限電風險。

能源署發布新聞稿回應，依照台電系統歷年發購電量統計，去年燃煤發電占比約30.8%，相較2012年的40.6%，已降低1成。同時間，燃氣發電從2012年的30.3%提升至約46.7%、再生能源從2012年的4.6%提升至約13%，能源轉型成果已逐漸顯見，台電將持續推動各項電力建設計畫，兼顧穩定供電與環境保護。

針對新增燃氣機組併網期程及天然氣周轉次數增加部分，能源署說明，包括大潭、興達及台中電廠等新燃氣機組，均透過台電專案小組協調，嚴格監督統包廠商加緊趕工，持續追趕進度。此外，在三接今年上半年供氣後，將可加強天然氣供氣能力。

能源署表示，調度策略方面，台電以再生能源為主軸，搭配低碳天然氣。回顧2024年再生能源發展成果已持續展現，瞬時風力發電最高已突破3GW（百萬瓩），風光合計甚至突破10.5GW。

能源署進一步說明，白天的太陽光電有助抽蓄水力機組及儲能系統儲電，於太陽下山後出力滿足夜尖峰用電；秋冬季節風力的穩定出力，則有助燃煤機組環保停機或降載，深化減煤成果，改善空品，滿足用電需求，同時給予大型機組歲修彈性，持續確保供電穩定。

再生能源 台電

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