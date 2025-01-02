賺翻了！三大政府退休基金 2024年前11月合計大賺1兆2,713億元

近期全球金融市場動盪，三大政府退休基金績效仍持盈保泰。去(2024)年累計前11月，包括勞動基金、國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，收益數合計達1兆2,713.4億元，再創歷史紀錄，11月單月合計進帳1,071.6億元。

至於2024年全年收益表現如何？據了解，12月台股指數小漲，國外股市及債市則下跌，預期收益可能呈持平。

勞動基金運用局2日發布勞動基金最新績效，截至2024年前11月，勞動基金規模為6兆9,752億元，評價後收益數為1兆328億元，收益率16.39%，再創歷史紀錄，11月單月進帳936億元。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆5,887億元，收益數為6,940.2億元，收益率16.14%；舊制勞退基金運用規模為1兆559億元，收益數為1,700.7億元，收益率19.31%；勞保基金運用規模為1兆1,002 億元，收益數為1,594.8億元，收益率17.77%。

受衛福部委託管理之國民年保險基運用規模為6,152億元，收益數為876.9億元，收率為17.21%。

就長期投資績效來看，勞動基金整體近10年多（2014~2024年11月）平均收率為6.83%，國保基金近10年多（2014~2024年11月）平均收率為7.32%，長期投資績效穩健。

退撫基金截至2024年11月止規模達9,919.2億元，其中國內投資金額為5,201.9億元，配置比例為52.44%；國外投資金額為4,717.3億元，配置比例為47.56%。

展望未來，勞動基金運用局表示，美國大選結果揭曉，新政府的各項政策仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，加上全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添不確定性。