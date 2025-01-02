節電新規定出爐 4900家用電大戶4年共須節電94.7億度

經濟部2日公告「中華民國114年至117年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，全國約4900家用電容量超過800瓩的用電大戶，114年至117年平均年節電率目標1％至1.5％，將可再節電94.7億度。

依據「能源管理法」第8條及「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」（原節能規定），契約用電容量超過800瓩約的用電大戶，全國約有4900家，從104至113年期間，平均節電率應達1%以上，經濟部統計104年至112年9年期間，全體合計已達成節電量244.75億度、平均年節電率中位數達1.46%，成效相當顯著。

由於原節電規定113年底屆期，因此經濟部再擬定新規則做為延續，引導用電大戶擴大節能行動的深度與廣度，新規定將依據「全公司」的總契約用電容量級距，設定不同節電率目標，預計114年至117年期間，4900家用電大戶可再節省94.7億度電。

經濟部舉例，契約用電容量合計801～10000瓩的公司，平均年節電率目標維持1%；契約用電容量超過10000瓩的公司，平均年節電率目標提高至1.5%。新規定允許企業「以大帶小」，協助契約用電容量100～800瓩的中小能源用戶進行節電，並計入企業節電量，促成供應鏈或企業集團共同節電。

國營事業不分用電多少，節電目標一律訂為1.5％，經濟部表示，新規定明定國營事業不分契約用電容量級距，年度節電率目標一律訂為1.5%，以法規強制要求所有國營事業要帶頭示範推動節電。